Индия закупила российский фильм впервые за 25 лет

Фото: facebook.com/flightcrewfilm

Российский фильм выходит в индийский прокат впервые за 25 лет. Выбор индийских прокатчиков пал на вышедшую в 2016 году ленту "Экипаж" с Данилой Козловским.

"Важная часть этого фильма, которая мне очень нравится, это его эмоциональная составляющая. Не говоря уже о прекрасных визуальных эффектах, которые при этом не оттесняют эмоции. Мне кажется, что индийской аудитории это должно понравиться", – цитирует ТАСС Ирфана Сиддики, одного из основателей и руководителей компании-прокатчика RG Studios.

По словам Сиддики, для начала "Экипаж" выйдет на более чем на 250 индийских экранов 20 января. Ленту покажут в переводе на несколько языков: английский, хинди, тамили и телугу

Он также сообщил, что RG Studios занимается поставками болливудского кино за рубеж, в том числе в Россию. Посмотрев "Экипаж", компания решила, что можно попробовать показать в Индии современное российское кино. По словам Сиддики, сейчас индийские прокатчики внимательно изучают предмет. Например, большой интерес у них вызывает фильм "Викинг", главную роль в котором, кстати, тоже сыграл Данила Козловский.

Регулярных поставок фильмов из Индии на российские экраны после распада СССР больше нет, посетовал Сиддики. Еще одна задача RG Studios, по его словам, – попытаться восстановить регулярную поставку свежих лент из Болливуда на экраны в России.