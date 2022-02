К 70-летию короля регги Боба Марли

Фото: bobmarley.com

Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения короля или (если угодно) духовного отца музыки "регги" Боба Марли. Несмотря на то, что его имя ассоциируется в первую очередь именно с этим жанром, кажущимся чрезмерно взыскательным любителям музыки жутко однообразным, в любви к песням Марли неизменно представлялись музыканты самых разных жанров: в диапазоне от трэш-металла до нойза. Нельзя не вспомнить о ска и дабе - жанрах, развитие которых сложно представить вне контекста того, что делал Боба Марли и его The Wailers.

Марли умер 34 года назад, но до сих пор трудно представить современного любителя музыки, ни разу не слышавшего Is This Love, Waiting In Vain, Satisfy My Soul, I Shot The Sheriff или хотя бы No Woman, No Cry. Альбомы Марли до сих – эталон жанра, хотя времена регги давным-давно прошли. Но если вам до сих пор близка эта солнечная музыка, а при первых звуках гитары и неповторимого голоса вы начинаете невольно пританцовывать, то 70 лет покажутся вам просто смешной, ни к чему не обязывающей цифрой.

Мы попросили регги (и не только) музыкантов рассказать нам об изменениях в регги-музыке, о том, что их связывает с Бобом Марли, о текущей работе и, конечно же, поздравить Боба с юбилеем.

Дмитрий Иванов ("Аддис Абеба")

Белорусская регги-группа "Аддис Абеба" существует с 2002 года. Группа собралась в Гомеле, но через несколько лет лидер группы Дима Иванов переехал в Минск, где и к нему присоединились музыканты столичных групп "Хайле Туммс" и "Вирус Лиха". С этого момента началась история новой "Аддис Абебы". За все время музыканты дали концерты с легендарными российскими регги-коллективами: Jah Division, "ВПР и Фестиваль Всего на Свeтe" и "Комитет охраны тепла". Также они выступали на фестивале "Пустые холмы". Всего на счету "Аддис Абеба" четыре альбома.





"Не помню, когда точно узнал о Бобе, наверно, еще в старших классах. До регги слушал в основном панк-рок - в Гомеле у меня даже прозвище было Exploited (британская панк-рок группа - M24.ru). К регги я пришел после знакомства с КОТом ("Комитет Охраны Тепла" - M24.ru). Они были близки мне по духу, так как тогда я считал главным качеством артиста бунт против системы. Я плотно слушал Летова, Янку, Башлачева, и КОТ был с ними в одной обойме.

Правда, я не задумывался о том, регги это или что-то еще. Как и панк, для меня это в первую очередь социальная музыка, видимо поэтому она меня и зацепила. Вообще, регги я воспринимал не как позитивную музыку для отдыха на пляже, а как музыку протеста и борьбы с системой, Вавилоном. Музыку, главная цель которой - изменить людей в лучшую сторону, не всегда позитивную, но всегда правдивую. Музыку, которая исполняется с улыбкой висельника.

Дмитрий Иванов. Фото: addis-abeba.ad.by

Тусовка и публика, естественно, меняется, но так происходит не только с регги - с развитием технологий меняется отношение людей ко всему. Раньше, когда не было интернета и в музыкальных магазинах не было выбора, любая запись - не только регги - была на вес золота. Из-за своей труднодоступности музыка для нас была чем-то сакральным. Каждый концерт был событием, каждая запись – настоящим кладом. Мы очень много читали, много дискуссировали ночами напролет о музыке, кинематографе и литературе. Когда что-то труднодоступно, у тебя складывается абсолютно другое, более трепетное отношение ко всему – ты начинаешь ценить не только свой труд, но и труд других.

По этой же причине было меньше "левых" людей на концертах и в тусовке. Мы были едины. Рядом были люди, которым вся эта музыка действительно была нужна, для которых она была частью жизни, а не просто увлечением. Увы, с приходом интернета все стало доступно буквально по щелчку пальца, и у современного поколения не было того романтического периода.

Сейчас у нас небольшие каникулы, потихоньку работаем над новым проектом - "Аддис Абеба и друзья", который будет записан совместно с нашими...друзьями из других коллективов. Дата выхода пока не разглашается"

Сергей Гончаров (Rapapam)

Rapapam (Сергей Гончаров) начал заниматься музыкой еще в школьные годы. В сентябре 1996 года Сергей приехал в Москву, где начал свою концертную деятельность. Все время он практикуется в пении, игре на барабанах, перкуссии и различных музыкальных инструментах. В настоящий момент Rapapam выступает как один, так и с живыми музыкантами Dubchikidub.





"C регги-музыкой я знаком давно, и Боб Марли - один из основных представителей жанра, вдохновивших меня на написание собственной музыки. Еще в 1990-е мы собирались в небольших клубах, где проходили регги-концерты. Сегодня регги-тусовка становится только шире - появляются новые молодые коллективы. В общем, все в порядке!

6 и 7 февраля в двух городах - Москве и Минске - пройдут крупные фестивали, посвященные Дню Рождения Боба Марли, и наш коллектив примет в них участие. Специально к этому событию мы выпустили новый сингл.

Всех благ и мир вашему дому, друзья! One Love!"

Александр Антонов (Dub TV)

Проект DUB TV был создан в 1997 году московским музыкантом Александром "Шурасом" Антоновым. Его цель - изучение новых технологий в создании музыки. В начале на концертах в качестве источников звукового сигнала использовались телевизоры. Позднее была создана DUB TV MCs Crew – группа концертных вокалистов, исполняющая песни на русском и английском языках. На созданном музыкантами рекорд-лейбле DubTV Multimedia Production, вышло восемь релизов.



Коля Маню

Коля Маню. Фото: Предоставлено музыкантом

"С творчеством Боба Марли я познакомился примерно в 2005-2006 годах. Помню это, потому что в нашем городке открылся ТЦ с большим музыкальным отделом по разделам с табличками "Pop", "Rock", "Rap", "Reggae". Я знал о Бобе Марли, но особо не интересовался им, так как свой музыкальный путь начал с хип-хопа и рэпа. В том самом отделе я купил диск за огромные для меня на тот момент деньги. Альбом назывался "Kaya" 1978 года, на обложке был изображен парень с дрэдами - это был Боб собственной персоной. А дрэды в 2005 году были мечтой каждого второго хип-хопера.

Придя домой, я конкретно подвис на вибрациях слабой доли, такая музыка была для меня в новинку. Помню песню "Sun Is Shining" с этого альбома. Я переслушал ее тысячу раз. Но тогда это увлечение оставалось на уровне любителя.

Спустя много лет я начал совершенно по-другому относится к Бобу. Раньше для меня это была просто музыка, которую я слушаю. Теперь же это музыка, которую я чувствую. Боб разбудил во мне любовь к регги, вечная ему память! Роберт Неста Марли, поздравляю тебя с днем рождения! Частица твоей энергии в каждом, кто хоть раз слышал твою музыку!

Несколько лет после покупки я делал с товарищами хип-хоп, грайм, экспериментировали. Ближе к 2010-2011 году мне снова захотелось более "музыкальной" музыки, снова достал из закромов диск с Бобом. Тогда еще, помню, и интернет уже у всех появился, да и сами компы. Теперь по простому запросу "регги" можно было получить любую инфу и музыку.

Я плыву на своей волне, пытаюсь рассказывать на своем языке то, о чем думаю под музыку регги. Пока считаю себя новичком, мне есть куда стремиться, расти, еще больше открыть глаза. Моя миссия - нести вайб и энергию. Музыка - мой Бог, музыка - твой Бог! Сейчас стремлюсь к новым вершинам, пишу следующий альбом"

Рома ВПР и ФВНС

"Рома ВПР и Фестиваль Всего на свете" - московский коллектив, созданный в 2001 году. За время существования группы записано восемь альбомов и сыграно более 500 концертов. Все музыканты "Фестиваля Всего на Cвете" выступают более 10 лет. "Мы не занимаемся рекламой, пропагандой религиозных идей, не стремимся к популярности и не участвуем в политической жизни", - говорят музыканты сами о себе.



Сергей Силя Селюнин ("Выход")

Сергей Селюнин - рок-музыкант, лидер группы "Выход". Начал сочинять песни в конце 1970-х годов, был связан с несколькими студенческими рок-группами ("Архивариусы", "БКА", "Гулливер"). В марте 1982 года на сцене Ленинградского рок-клуба состоялся дебют группы "Выход" – музыканты выступали вместе с группами "Кино" и "Странные игры". Летом у группы вышел первый магнитофонный альбом "Брат Исайя". В 1988 году, после переезда в Москву, Сергей собрал новый состав группы. Более чем за 20-летнюю историю группы, в ней принимали участие несколько десятков музыкантов. Всего выпущено около двадцати альбомов, большая часть которых издана лейблом "Отделение Выход", которым руководит Олег Коврига. Музыка группы "Выход" не всегда близка к рэгги, но в том, что касается текстов, ямайская харизматика близка Силе как никому.



Алексей Плюха Плюснин

Алексей Плюснин собрал в 1987 году в Москве рок-группу "Лолита", с которой записал пять альбомов. В конце 80-х принимал участие во многих фестивалях, в том числе вместе с "Гражданской Обороной", Ником Рок'н'Роллом и Янкой Дягилевой и многими другими. собрал в 1987 году в Москве рок-группу "Лолита", с которой записал пять альбомов. В конце 80-х принимал участие во многих фестивалях, в том числе вместе с "Гражданской Обороной", Ником Рок'н'Роллом и Янкой Дягилевой и многими другими. Алексей издавал журнал "Сов'ок", сотрудничал с журналом "КонтрКультУра". Плюснин является лауреатом премии "Петрополь", основал звукозаписывающий лейбл "Диафрагма Рекордс", на котором выпустил экспериментальный релиз "Aposition Sampler". В 2013 году вышел второй релиз "Диафрагмы" – двойной альбом сольного проекта Алексея Monoxpom. Также Алексей Плюснин участвует в проектах: Silence Corporation, Dok Gregory (Psychic TV), Regis III, дуэт ИГО c Татьяной Калмыковой (Сваха). Организатор, идеолог и продюсер одного из главных российских фестивалей независимой музыки "АПозици"



Сергей Воронов (CrossroadZ)

Сергей Воронов – бессменный лидер одной из главных российских блюзовых групп CrossroadZ, участник коллектива "Неприкасаемые". Творческую деятельность начал в совместном проекте "Лига Блюза". В 1988 году, во время гастролей в Нью-Йорке, барабанщик Стив Джордан познакомил Воронова с Китом Ричардсом. Сергей Воронов принял участие в записи его сольного альбома Talk Is Cheap. В 1992 году CrossroadZ становится хэдлайнером московского фестиваля "Блюз в России". Летом 1996 года CrossroadZ открыла концерт группы ZZ Top в парке Горького. Сергей Воронов выпустил сольный альбом Irony.





"Боб Марли был со мной всегда, практически так же, как и блюз. Я услышал Марли, по-моему, году в 1977-й. В то время я жил с родителями в ГДР и по всем радиостанциям, которые я имел возможность слушать, крутились его хиты вроде "Jammin’". Потом была вещь "One Love", которую он сделал взял для нее сэмпл из хита Кертиса Мейфилда "People Get Ready". Когда я вернулся в Москву, я не увидел людей, которые знали Марли. Ну, кроме, двух моих друзей меломанов.

И еще была интересная такая история. В начале мая 1980 года я попал в Боткинскую больницу с аппендицитом. В соседней палате лежал парень с Ямайки, который, по-моему, учился в Москве. Мы с ним, подружились, и он мне подарил мою первую книжку Джона Стейнбека "Тортилья-флет" в оригинале. А потом он как-то пришел очень грустный и сообщил мне, что Боб Марли умер. Поэтому я очень хорошо помню тот день.

Ну, что сказать про Боба Марли? Боб Марли был великим человеком! Не только великим музыкантом, но и великим персонажем ХХ века. Он не только делал музыку, но он дарил любовь, добро и свет. Как известно в 1978 году на Ямайке он совершил акт примирения между оппозицией и официальной властью. Просто позвал премьер-министра и главу оппозиции на сцену, взял их руки и соединил их, на сцене. И они пожали друг другу руки!

Мне кажется, что "ощущение Марли" так и осталось у многих людей. Вот этот сгусток позитивной, чистой энергии.

В Crossroadz мы время от времени играем его песню "Johnny Was A Good Man".

Молодость человека не ограничена временем. Я вижу многих людей ставших пожилыми в 30 лет. Это зависит от человека, какая у него энергия, как он видит жизнь, как он ее воспринимает. Конечно, есть какая-то странная закономерность в том, что такие великие люди как Марли, что они ушли рано. Потому что они проживали по-полной свою жизнь, они не думали, что будет завтра, и это только подчеркивает, что они были настоящими. Думаю, что Боб был бы бодр и весел и играл бы вовсю. Просто, он не ставил себе задачи жить 100 лет.."

