К 70-летию короля регги Боба Марли

Фото: bobmarley.com
Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения короля или (если угодно) духовного отца музыки "регги" Боба Марли. Несмотря на то, что его имя ассоциируется в первую очередь именно с этим жанром, кажущимся чрезмерно взыскательным любителям музыки жутко однообразным, в любви к песням Марли неизменно представлялись музыканты самых разных жанров: в диапазоне от трэш-металла до нойза. Нельзя не вспомнить о ска и дабе - жанрах, развитие которых сложно представить вне контекста того, что делал Боба Марли и его The Wailers.
Марли умер 34 года назад, но до сих пор трудно представить современного любителя музыки, ни разу не слышавшего Is This Love, Waiting In Vain, Satisfy My Soul, I Shot The Sheriff или хотя бы No Woman, No Cry. Альбомы Марли до сих – эталон жанра, хотя времена регги давным-давно прошли. Но если вам до сих пор близка эта солнечная музыка, а при первых звуках гитары и неповторимого голоса вы начинаете невольно пританцовывать, то 70 лет покажутся вам просто смешной, ни к чему не обязывающей цифрой.
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Мы попросили регги (и не только) музыкантов рассказать нам об изменениях в регги-музыке, о том, что их связывает с Бобом Марли, о текущей работе и, конечно же, поздравить Боба с юбилеем.
Дмитрий Иванов ("Аддис Абеба")
"Не помню, когда точно узнал о Бобе, наверно, еще в старших классах. До регги слушал в основном панк-рок - в Гомеле у меня даже прозвище было Exploited (британская панк-рок группа - M24.ru). К регги я пришел после знакомства с КОТом ("Комитет Охраны Тепла" - M24.ru). Они были близки мне по духу, так как тогда я считал главным качеством артиста бунт против системы. Я плотно слушал Летова, Янку, Башлачева, и КОТ был с ними в одной обойме.
Правда, я не задумывался о том, регги это или что-то еще. Как и панк, для меня это в первую очередь социальная музыка, видимо поэтому она меня и зацепила. Вообще, регги я воспринимал не как позитивную музыку для отдыха на пляже, а как музыку протеста и борьбы с системой, Вавилоном. Музыку, главная цель которой - изменить людей в лучшую сторону, не всегда позитивную, но всегда правдивую. Музыку, которая исполняется с улыбкой висельника.
Дмитрий Иванов. Фото: addis-abeba.ad.by
Тусовка и публика, естественно, меняется, но так происходит не только с регги - с развитием технологий меняется отношение людей ко всему. Раньше, когда не было интернета и в музыкальных магазинах не было выбора, любая запись - не только регги - была на вес золота. Из-за своей труднодоступности музыка для нас была чем-то сакральным. Каждый концерт был событием, каждая запись – настоящим кладом. Мы очень много читали, много дискуссировали ночами напролет о музыке, кинематографе и литературе. Когда что-то труднодоступно, у тебя складывается абсолютно другое, более трепетное отношение ко всему – ты начинаешь ценить не только свой труд, но и труд других.
По этой же причине было меньше "левых" людей на концертах и в тусовке. Мы были едины. Рядом были люди, которым вся эта музыка действительно была нужна, для которых она была частью жизни, а не просто увлечением. Увы, с приходом интернета все стало доступно буквально по щелчку пальца, и у современного поколения не было того романтического периода.
Сейчас у нас небольшие каникулы, потихоньку работаем над новым проектом - "Аддис Абеба и друзья", который будет записан совместно с нашими...друзьями из других коллективов. Дата выхода пока не разглашается"
Сергей Гончаров (Rapapam)
"C регги-музыкой я знаком давно, и Боб Марли - один из основных представителей жанра, вдохновивших меня на написание собственной музыки. Еще в 1990-е мы собирались в небольших клубах, где проходили регги-концерты. Сегодня регги-тусовка становится только шире - появляются новые молодые коллективы. В общем, все в порядке!
6 и 7 февраля в двух городах - Москве и Минске - пройдут крупные фестивали, посвященные Дню Рождения Боба Марли, и наш коллектив примет в них участие. Специально к этому событию мы выпустили новый сингл.
Всех благ и мир вашему дому, друзья! One Love!"
Александр Антонов (Dub TV)
Коля Маню
Коля Маню. Фото: Предоставлено музыкантом
"С творчеством Боба Марли я познакомился примерно в 2005-2006 годах. Помню это, потому что в нашем городке открылся ТЦ с большим музыкальным отделом по разделам с табличками "Pop", "Rock", "Rap", "Reggae". Я знал о Бобе Марли, но особо не интересовался им, так как свой музыкальный путь начал с хип-хопа и рэпа. В том самом отделе я купил диск за огромные для меня на тот момент деньги. Альбом назывался "Kaya" 1978 года, на обложке был изображен парень с дрэдами - это был Боб собственной персоной. А дрэды в 2005 году были мечтой каждого второго хип-хопера.
Придя домой, я конкретно подвис на вибрациях слабой доли, такая музыка была для меня в новинку. Помню песню "Sun Is Shining" с этого альбома. Я переслушал ее тысячу раз. Но тогда это увлечение оставалось на уровне любителя.
Спустя много лет я начал совершенно по-другому относится к Бобу. Раньше для меня это была просто музыка, которую я слушаю. Теперь же это музыка, которую я чувствую. Боб разбудил во мне любовь к регги, вечная ему память! Роберт Неста Марли, поздравляю тебя с днем рождения! Частица твоей энергии в каждом, кто хоть раз слышал твою музыку!
Несколько лет после покупки я делал с товарищами хип-хоп, грайм, экспериментировали. Ближе к 2010-2011 году мне снова захотелось более "музыкальной" музыки, снова достал из закромов диск с Бобом. Тогда еще, помню, и интернет уже у всех появился, да и сами компы. Теперь по простому запросу "регги" можно было получить любую инфу и музыку.
Я плыву на своей волне, пытаюсь рассказывать на своем языке то, о чем думаю под музыку регги. Пока считаю себя новичком, мне есть куда стремиться, расти, еще больше открыть глаза. Моя миссия - нести вайб и энергию. Музыка - мой Бог, музыка - твой Бог! Сейчас стремлюсь к новым вершинам, пишу следующий альбом"
Рома ВПР и ФВНС
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Сергей Силя Селюнин ("Выход")
Алексей Плюха Плюснин
Алексей издавал журнал "Сов'ок", сотрудничал с журналом "КонтрКультУра". Плюснин является лауреатом премии "Петрополь", основал звукозаписывающий лейбл "Диафрагма Рекордс", на котором выпустил экспериментальный релиз "Aposition Sampler". В 2013 году вышел второй релиз "Диафрагмы" – двойной альбом сольного проекта Алексея Monoxpom. Также Алексей Плюснин участвует в проектах: Silence Corporation, Dok Gregory (Psychic TV), Regis III, дуэт ИГО c Татьяной Калмыковой (Сваха). Организатор, идеолог и продюсер одного из главных российских фестивалей независимой музыки "АПозици"
Сергей Воронов (CrossroadZ)
"Боб Марли был со мной всегда, практически так же, как и блюз. Я услышал Марли, по-моему, году в 1977-й. В то время я жил с родителями в ГДР и по всем радиостанциям, которые я имел возможность слушать, крутились его хиты вроде "Jammin’". Потом была вещь "One Love", которую он сделал взял для нее сэмпл из хита Кертиса Мейфилда "People Get Ready". Когда я вернулся в Москву, я не увидел людей, которые знали Марли. Ну, кроме, двух моих друзей меломанов.
И еще была интересная такая история. В начале мая 1980 года я попал в Боткинскую больницу с аппендицитом. В соседней палате лежал парень с Ямайки, который, по-моему, учился в Москве. Мы с ним, подружились, и он мне подарил мою первую книжку Джона Стейнбека "Тортилья-флет" в оригинале. А потом он как-то пришел очень грустный и сообщил мне, что Боб Марли умер. Поэтому я очень хорошо помню тот день.
Ну, что сказать про Боба Марли? Боб Марли был великим человеком! Не только великим музыкантом, но и великим персонажем ХХ века. Он не только делал музыку, но он дарил любовь, добро и свет. Как известно в 1978 году на Ямайке он совершил акт примирения между оппозицией и официальной властью. Просто позвал премьер-министра и главу оппозиции на сцену, взял их руки и соединил их, на сцене. И они пожали друг другу руки!
Мне кажется, что "ощущение Марли" так и осталось у многих людей. Вот этот сгусток позитивной, чистой энергии.
В Crossroadz мы время от времени играем его песню "Johnny Was A Good Man".
Молодость человека не ограничена временем. Я вижу многих людей ставших пожилыми в 30 лет. Это зависит от человека, какая у него энергия, как он видит жизнь, как он ее воспринимает. Конечно, есть какая-то странная закономерность в том, что такие великие люди как Марли, что они ушли рано. Потому что они проживали по-полной свою жизнь, они не думали, что будет завтра, и это только подчеркивает, что они были настоящими. Думаю, что Боб был бы бодр и весел и играл бы вовсю. Просто, он не ставил себе задачи жить 100 лет.."
Дмитрий Кокоулин, Алексей Певчев