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Музыка

19 февраля, 18:47

Blur выпустит первый за 12 лет альбом

Blur синглы музыка Деймон Албарн The Magic Whip

Обложка альбома The Magic Whip

Группа Деймона Албарна Blur неожиданно анонсировала новый альбом The Magic Whip. Первый за 12 лет релиз коллектива планируется выпустить 27 апреля. Предыдущая пластинка "Think Tank" вышла в 2003 году.

The Magic Whip – восьмой по счету альбом музыкантов. Уже сейчас можно послушать первый сингл с будущей пластинки под названием Go Out. Всего на альбоме будет 12 песен.

Сейчас можно сделать предзаказ альбома: на Amazon, iTunes и на официальном сайте.

Кроме того, 20 июня Blur проведет перфоманс в лондонском Hyde Park в рамках фестиваля British Summer Time.

Напомним, фронтмен группы Blur Деймон Албарн также вернется к работе над проектом Gorillaz. Сейчас группа находится "в режиме реактивиации", и новый альбом может выйти в 2016 году.

Сольный альбом Албарна Everyday Robots вышел 28 апреля 2014 года.

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