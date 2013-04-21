Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова: "Медали в Сочи? Есть надежда"

Анфиса Резцова. Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках всероссийской акции "Библионочь" в библиотеке имени Некрасова прошла встреча с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисой Резцовой. Прославленная спортсменка рассказала о проблемах российского биатлона и о том, чего стоит ждать от Олимпиады в Сочи.

О тяжелых тренировках

Олимпийские медали завоевать тяжелее всего, потому что к любой награде спортсмен идет на протяжении многих лет. По крайней мере, я готовилась почти 12 лет, чтобы попасть на Олимпиаду – это колоссальная работа. Мы испытывали огромные нагрузки – фактически за год у нас получалось 10, 11, 12 тысяч километров. По тысяче в месяц. Такое не каждый автомобиль выдержит. Абсолютно любая победа крайне тяжело дается спортсмену - медаль стоит столько пота, слез и изнурительных тренировок, что вспоминать не хочется.

О новом старшем тренере женской сборной России по биатлону Александре Селифонове

Очень уважаю его, спокойный человек, никуда не лезет. К счастью, не лезет. Но именно сейчас можно сказать - к сожалению. Главный тренер должен быть жестким, держать команду "в ежовых руковицах". А Селифонов идеален на вторых ролях. Он старается не лезть вперед, его стихия – это где-то подсказать спортсменам. Большого прогресса после его назначения не вижу.

О тренере женской сборной Пихлере

Ходят разговоры о том, что Пихлера надо снять. Хорошо, мы его уберем. Кто за этот год возьмется исправить положение в команде? Конечно, никто! И опять же, Пихлер обязан отчитаться перед страной, независимо от того плохо мы выступим или хорошо.

Кстати, вы интервью Пихлера читали? Перед тем, как он пришел в сборную России? Он говорил, что в сборной России каждая спортсменка сильна и нет лидера. Мол, сборной России не нужны лидеры. Спустя год, после провала, он сказал, что в сборной России вообще нет талантливых спортсменок, поэтому ничего и не получается. Это попытка спихнуть ответственность за просчеты в подготовке. Если у нас нет талантливых спортсменок, что он здесь делает?

О подготовке к Сочи

Наши тренеры решили - на этап в Холмеколлен не едем! Поехали готовиться в Сочи. Хотели изучить трассу, потратили на это две недели. Я приехала посмотреть, что же за трасса там такая. Трасса очень сложная, единственное, там не очень удачно сделан вираж, но это уже задача организаторов. И вот наши, несмотря на то, что они две недели готовились – не сумели ничего показать. Еле-еле бежали. Не сумели адаптироваться к высоте.

О руководстве

Меня включили в управление биатлонной федерации. Скорее всего, мне опять ничего не дадут там сделать. Все предложения, которые я выдвигаю, остаются в стороне. "Мы тебя выслушали, мы тебя услышали – и сделали по-своему" - это их девиз. Поэтому, думаю, что единственное, что нам остается – спокойно ждать Сочи. Надежда на медали есть, все покажет время.

Василий Макагонов