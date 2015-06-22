Кирилл Петренко возглавит Берлинский филармонический оркестр

Фото: berliner-philharmoniker.de

Вчера, на общем собрании музыкантов Берлинского филармонического оркестра было названо имя нового руководителя – им стал австрийский дирижер Кирилл Петренко. На этом посту он сменит Сэра Саймона Рэттла, у которого заканчивается контракт летом 2018 года.

"В течение многих лет меня восхищал Кирилл Петренко, – сказал нынешний главный дирижер. – И я рад, что он будет моим преемником в этом замечательным оркестре. Поздравляю Филармонический оркестр с принятием такого дальновидного решения".



Сам Петренко эмоционально прокомментировал свое назначение: "Я не могу найти слов, чтобы выразить всю гамму эмоций, которые я испытываю. Здесь все сразу – от эйфории и огромной радости до трепета и неспособности поверить в это. Я осознаю всю ответственность, возложенную на меня, и надежды, связанные с моей персоной, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть достойным дирижером этого выдающегося оркестра".

Члены правления оркестра Ульрих Кнерцер и Петер Ригельбауэр также выразили свою удовлетворенность выбором: "Мы очень рады, что Кирилл Петренко принял свое избрание в качестве главного дирижера нашего оркестра. Мы с нетерпением и с уверенность смотрим в наше совместное музыкальное будущее".

Имя нового главного дирижера Берлинский филармонический оркестр планировал назвать еще 11 мая, однако тогда музыканты не смогли прийти к решению, которое бы устраивало всех.

Кирилл Петренко родился в 1972 году в Омске. В 1990 году эмигрировал в Австрию, получил среднее специальное образование как пианист в консерватории Форарльберга в Фельдкирхе, обучался дирижированию в Венской высшей музыкальной школе. В 1998 году был назначен капельмейстером Венской народной оперы, в 1999–2000 годах был музыкальным руководителем Мейнингенского театра. в 2002–2007 годах – главным дирижером Комише опер в Берлине. В 2013 году Петренко стал музыкальным руководителем Баварской государственной оперы, в 2013 году – дирижером Вагнеровского фестиваля в Байройте.