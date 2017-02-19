В Белом доме озвучили итоги расследования связей штаба Трампа и разведки РФ

Фото: PA Images/ТАСС/Douliery Olivier
Спецслужбы США опровергли сообщения СМИ, что персонал избирательного штаба Дональда Трампа якобы контактировал с сотрудниками разведки РФ до его победы на выборах, передает ТАСС.
Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас. Речь идет о статье в The New York Times от 14 февраля. Прибас заявил, что американская разведка на самом высоком уровне заверила его, что эта публикация является неправдой и значительным преувеличением.
В статье утверждалось, что сведения о телефонных разговорах помощников Трампа с российскими разведчиками собирали американские спецслужбы. Издание не называло имена помощников Трампа. По данным NYT, в их число входит экс-начальник избирательного штаба республиканца Пол Манафорт.
Публикации в СМИ уже привели к отставке советника по национальной безопасности США Майкла Флинна из-за его телефонного разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком. The Washington Post сообщил, что до инаугурации Дональда Трампа Сергей Кисляк с Майклом Флинном обсуждали тему антироссийских санкций.
20 января 2017 года Майкла Флинна назначили на должность советника по национальной безопасности, однако уже 13 февраля он подал в отставку в связи со скандалом. Его преемником стал генерал Джозеф Келлог.