19 февраля 2017, 21:57

Политика

В Белом доме озвучили итоги расследования связей штаба Трампа и разведки РФ

Фото: PA Images/ТАСС/Douliery Olivier

Спецслужбы США опровергли сообщения СМИ, что персонал избирательного штаба Дональда Трампа якобы контактировал с сотрудниками разведки РФ до его победы на выборах, передает ТАСС.

Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас. Речь идет о статье в The New York Times от 14 февраля. Прибас заявил, что американская разведка на самом высоком уровне заверила его, что эта публикация является неправдой и значительным преувеличением.

В статье утверждалось, что сведения о телефонных разговорах помощников Трампа с российскими разведчиками собирали американские спецслужбы. Издание не называло имена помощников Трампа. По данным NYT, в их число входит экс-начальник избирательного штаба республиканца Пол Манафорт.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ведущие американские СМИ врагами народа из-за публикации ложных новостей. Речь идет о The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN.

Публикации в СМИ уже привели к отставке советника по национальной безопасности США Майкла Флинна из-за его телефонного разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком. The Washington Post сообщил, что до инаугурации Дональда Трампа Сергей Кисляк с Майклом Флинном обсуждали тему антироссийских санкций.

20 января 2017 года Майкла Флинна назначили на должность советника по национальной безопасности, однако уже 13 февраля он подал в отставку в связи со скандалом. Его преемником стал генерал Джозеф Келлог.

