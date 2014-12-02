Прогулки по Москве: что смотреть в Немецкой слободе. Начало

Фото: M24.ru

Мы уже публиковали путеводители по району Сокол, где жила советская интеллигенция, и любопытной спальной окраине Восточное Бирюлево. На очереди – район бывшей Немецкой слободы на Бауманской (часть Басманного района). В первой из двух частей этого путеводителя мы отправимся на Кукуй, найдем замок Лефорта и узнаем, где могла жить любовница Петра Первого. (Вторую часть прогулок по Немецкой слободе читайте тут).

Немецкая слобода, располагавшаяся на территории современной Бауманской, берет начало в XVII веке. В те времена иностранцев выселили с территории Москвы на правый берег Яузы, где они и отстроили себе отдельное селение.

Поскольку немцами тогда называли не только выходцев из Германии, но вообще любых иностранцев (они не знали русского, следовательно, были в глазах московитов "немыми"), слобода получила название Немецкой. В простонародье же ее звали "Кукуй" - как и ручей, который протекал неподалеку.

Александр, житель района : "На Бауманской живу всю жизнь. Маму от работы поселили в общежитие на Большой Почтовой улице еще до моего рождения. Позднее, ближе к поступлению в школу, нашей семье дали квартиру на Новорязанской улице. С тех пор живем там. : "На Бауманской живу всю жизнь. Маму от работы поселили в общежитие на Большой Почтовой улице еще до моего рождения. Позднее, ближе к поступлению в школу, нашей семье дали квартиру на Новорязанской улице. С тех пор живем там. Район Бауманской, безусловно, представляет большую культурную ценность. Здесь много исторических строений. мест, но для меня, прожившего здесь все 28 лет своей жизни, он памятен другим. Я хорошо помню события, с которыми у меня связаны те или иные места. Хорошо помню, как менялся облик района. Где-то становилось для меня лучше, а где-то терялся необыкновенный шарм. Неизменным оставалось одно - я всегда любил и продолжаю любить каждый его уголок".



Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Мозаика у станции метро "Бауманская", Бауманская улица, 35/1, строение 9

Прямо у выхода со станции метро "Бауманская" можно увидеть необычный фасад одного из домов напротив. На нем находится большая мозаика с подписью "Немецкая слобода 16 век".

Панно состоит из трех частей. На нем - поселение немцев на правом берегу Яузы. Чуть ниже можно найти небольшие изображения типичных немцев и немок тех времен. Конечно, это не точная историческая реконструкция, а умелая стилизация.

Хотя окончательно иностранцы обосновались на правом берегу Яузы только во второй половине XVII века, первые немецкие поселения здесь действительно появились раньше, в XVI веке. Тогда иностранцы переехали сюда из другой слободы, которую в 1571 году сжег крымский хан Девлет Гирей. Но и эта первая Немецкая слобода на правом берегу Яузы вскоре была разгромлена – Иваном Грозным в 1578 году. Затем немцы вернулись в слободу и отстроили свой городок только после 1652 года, когда им было приказано покинуть дома в пределах Златоглавой.

Кристина, жительница района : "Я живу на Бауманской всего несколько месяцев, родилась и выросла в Люблине. Помню, когда я впервые оказалась здесь - а это было задолго до моего переезда - мне в глаза тут же бросилась мозаика, которая находится прямо напротив выхода из метро. При этом моя подруга, которая живет в этом районе много лет, утверждает, что обратила на нее внимание совсем недавно. Правда, говорят, раньше мозаика была спрятана за какими-то постройками - то ли кафешками, то ли магазинчиками. А потом их снесли, и теперь к мозаике можно запросто подойти поближе, поразглядывать изображение".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Бывшая рыночная площадь Немецкой слободы, угол улиц Ладожской и Фридриха Энгельса

Неподалеку от станции метро "Бауманская" когда-то находился один из центров Немецкой слободы – рыночная площадь. Место до сих пор сохранило свою прежнюю планировку - несмотря на полную смену застройки. К тому же, здесь до сих пор идет торговля.

Раньше на рынке продавали дрова, продукты и сено. Дошедшие до сегодняшнего дня здания в основном были построены только в середине XIX века, а некоторые даже позже – в начале XX.

Одно из дореволюционных строений примечательно необычной облицовкой. Она – дело рук одного коммерсанта, который в начале прошлого века обновил таким образом фасад старого дома. Здание сохранило не только облицовку, но и выложенные плиткой рамки от старых вывесок, что очень редко и необычно для столицы.

Александр, житель района: "Если пройти от центрального входа школы, в которой я учился, прямо до стрелки, образованной Ладожской и улицей Фридриха Энгельса, то можно оказаться на месте, которое мне нравится сейчас - в детстве оно мне не нравилось. Шумное, утыканное машинами и людьми, а также различными заведениями и магазинами, меняющимися здесь с поразительной скоростью. "Если пройти от центрального входа школы, в которой я учился, прямо до стрелки, образованной Ладожской и улицей Фридриха Энгельса, то можно оказаться на месте, которое мне нравится сейчас - в детстве оно мне не нравилось. Шумное, утыканное машинами и людьми, а также различными заведениями и магазинами, меняющимися здесь с поразительной скоростью. Еще недавно по выходным сюда приезжала ярмарка, придавая месту еще большую шума. В этом районе вечно толпится много студентов (совсем рядом - здания МГТУ имени Баумана), что создает особый антураж".



Фото: moscowwalks.ru

Дом Анны Монс, Старокирочный переулок, 6

Немецкая слобода, этот таинственный островок западного мира в столице огромного российского государства, стала настоящей страстью Петра Первого. Именно здесь жили люди, которые умели строить корабли, владели иными неизвестными Московии технологиями и просто жить иначе – совсем не по-русски.

Петр учился морскому делу у обитателей Кукуя Франца Тиммермана и Карштена Брандта, а еще Немецкая слобода подарила ему доброго друга Франца Лефорта. Здесь же встретил будущий император свою знаменитую фаворитку Анну Монс (она же Анна-Маргарета фон Монсон, "Монсиха" и Кукуйская царица), в связи с которой Петр был более десяти лет.

Документальных подтверждений того, где именно жила Анна Монс, нет, однако бытует мнение, что ей могли принадлежать каменные палаты - единственный сохранившийся жилой дом той самой Немецкой слободы. Сейчас он находится на территории завода точных приборов, который не действует с 2004 года.

А пока же точно известно, что палаты принадлежали отцу и сыну Ван-дер-Гульстам, бывшим лекарям царя Алексея Михайловича и Петра.

Аня, жительница района: "Я коренная москвичка, всю жизнь живу на Бауманской. У моего прапрадеда до революции был небольшой собственный магазинчик неподалеку. Когда его раскулачили, пришлось взять жену и детей и уехать в деревню. Мне кажется это доброй иронией судьбы - то, что в итоге наша семья каким-то чудным образом снова оказалась примерно в том же районе".

Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Лефортовский дворец, 2-я Бауманская улица, 3

Франц Лефорт, верный друг и сподвижник Петра, родился в Женеве, затем уехал в Голландию, а оттуда - в Россию. В Немецкой слободе иностранец познакомился с будущим великим государем, с которым сблизился. Лефорт в последствии участвовал в Крымских походах, получил чины генерала, адмирала, участвовал во всех делах, предпринимавшихся Петром.

По приказу Петра в 1698 году в Немецкой слободе началось строительство первого здания Лефортовского дворца. Его облик оказался европейским - дворец считается первой попыткой государя освободиться от старых русских архитектурных канонов, которые он так сильно не любил.

Лефорт отметил новоселье в феврале 1699 года, а всего через три недели скончался. Петр Великий стал использовать здания для спектаклей, приемов и праздников. Затем он подарил дворец Меншикову, который его слегка перестроил. Когда Меншиков отправился в ссылку, дворец вернулся в казну. Здание было существенно повреждено во время пожара 1737 года и в 1742 году снова перестроено, однако в стене центрального корпуса сохранились куски петровской кладки.

Сейчас во дворце расположены Российский государственный военно-исторический архив и Российский государственный архив фотодокументов.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Слободской дворец и МГТУ имени Баумана, 2-я Бауманская, 5

Слободской дворец, который с 1830 года стал корпусом университета имена Баумана (тогда - Воспитательного дома), изначально принадлежал графу Бестужеву-Рюмину. Тот начал строить его в 1749 году.

Дворец возводили так долго, что Бестужев-Рюмин так и не успел в нем пожить: он угодил в ссылку. Здание оказалось в казне и через несколько лет Екатерина II подарила его Алексею Орлову, младшему брату своего знаменитого фаворита.

Орлов практически не жил во дворце, запустил его, и здание в итоге передали князю Безбородко. Тот перестроил здание по проекту Джакомо Кваренги, а затем отдал его Павлу I. Какое-то время здесь располагалась императорская резиденция.

Современный вид Слободской дворец приобрел после 1826 года, когда его после пожара 1812 года перестроил Доменико Жилярди. Здание отвели Воспитательному дому.

В 1868 году ремесленное училище для мальчиков превратился в Императорское техническое училище, на базе которого в советское время создали МГТУ имени Баумана.

Антон, студент МГТУ имени Баумана : "Обожаю окрестности своего вуза. Когда поступил, даже одно время заморачивался, искал путеводители, читал историю. Не сказал бы, что стал спецом в этом плане, но все же основные достопримечательности района и историю Слободского дворца назвать смогу. Здорово, что мне довелось здесь учиться".

Фото: moscowwalks.ru

Река Чечера, Денисовский переулок

Речка Чечера, приток Яузы, была заключена в трубу в начале XX века. Сейчас она протекает под Нижней Красносельской, Доброслободской улицами, Денисовским переулком. Именно по этой реке раньше проходила граница Немецкой слободы. Неподалеку от Денисовского переулка в нее впадал ручей Кукуй, который дал название слободе.

Александр, житель района: "Доброслободская улица, Денисовский, Аптекарский и Токмаков переулки - самый любимый городской прогулочный район, наверное, не только на Бауманской, но и во всей Москве. Маленькие дворики, детские сады, магазинчики, жилые дома. Здесь всегда очень спокойно. Особенно в летние месяцы, когда улицы и дворы совсем пустеют. "Доброслободская улица, Денисовский, Аптекарский и Токмаков переулки - самый любимый городской прогулочный район, наверное, не только на Бауманской, но и во всей Москве. Маленькие дворики, детские сады, магазинчики, жилые дома. Здесь всегда очень спокойно. Особенно в летние месяцы, когда улицы и дворы совсем пустеют. Через этот район я любил ходить либо в сторону станции метро Курская, либо к парку Лефортово - тоже одно из любимых мест в районе, как и набережная Яузы в целом - в котором сейчас привлекает небольшой бесплатный каток и тюбинги на прудах".



Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Дом Франца Гильфердинга, Старокирочный переулок, дом 5, строение 1

В начале XVIII века слободу стали застраивать дворцами знати. Если небольшая автономия слободы (возможность не платить налоги, варить пиво, торговать вином) пропала еще во времена Петра, то при Екатерине Великой слободской уклад жизни почти совсем исчез.

Здесь, между тем, продолжали селиться приезжавшие в Россию иностранцы. Например, Франц Гильфердинг, артист балета, балетмейстер и педагог. В 1758-1764 годах он ставил спектакли и придумывал декорации для петербургский и московских балетных трупп.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Здание Лефортовской полицейской части, Старокирочный переулок, 13

В 1770-х здесь была возведена городская усадьба Нестерова. Здание оказалось настолько крепким, что пережило пожар 1812 года. Через 20 лет после пожара тут решили разместить Лефортовскую полицейскую часть.

В настоящее время в старом здании - Институт бизнеса права, факультет Московского государственного юридического университета (МГЮА).

Лариса, жительница района: "Я живу неподалеку от здания бывшей полицейской части, там сейчас институт. Мне кажется, жить на Бауманской - это просто мечта. Люблю свой район, здесь есть, что посмотреть, много старинных домов, красиво".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Новокирочный и Старокирочный перелуки

Раньше оба переулка назывались просто Кирочными. Неподалеку от них, на нынешней улице Радио, 17, располагалась построенная в 1764 году и уничтоженная после революции "старая" кирха, лютеранская церковь Святого Михаила. Отсюда и название. В XVI веке на ее месте располагалась первая в России лютеранская церковь. До пожара 1812 года поблизости была еще одна, "новая", кирха - Святых Петра и Павла.

Названия переулков сегодня вызывают путаницу, потому что "старая" кирха располагалась ближе к современному Новокирочному переулку, а "новая" - к Старокирочному.

Хотя "старая" кирха была снесена в 1928 году, на Новокирочном переулке можно найти здание лютеранского училища, построенное в конце XIX века. Ранее, в XVII веке, местный учитель Иоганн Готфрид Грегори ставил с воспитанниками сценки на религиозные темы. Слухи об этом дошли до царя Алексея Михайловича, и он предложил Грегори устроить театр в Преображенском. Так в России появился первый придворный театр.

На месте "старой" кирхи после революции построили здание ЦАГИ (аэрогидродинамического института). При сносе церкви была обнаружена могила Якова Брюса, естествоиспытателя и ученого, которому столичная молва приписывала колдовские способности. Что стало с местом погребения "чернокнижника" в дальнейшем - неизвестно.

Фото: moscowwalks.ru

Фанагорийские казармы, Бригадирский переулок, 13

Фанагорийские казармы - самое старое из зданий, сохранившихся на Бауманской улице. Изначально, в начале XVIII, на этом месте располагался дом хирурга немецкого происхождения Иоганна Лестока, высланного из России при Петре и возвращенного Екатериной I.

Лесток стал первым в России придворным лейб-медиком. Он, кроме того, был тайным советником Елизаветы Петровны и оказался в числе организаторов дворцового переворота 25 ноября 1741 года. После возведения Елизаветы на престол иностранный доктор, впрочем, вновь оказался в опале, его сослали и освободили только при Петре III.

В середине XVIII здание перестроили для сената (предыдущее сгорело в пожаре), в XIX веке его заняли военные. Сначала здесь располагался кадетский корпус, потом - батальон Троице-Сергиевой лавры,а затем Фанагорийский полк. Сейчас в казармах - научный центр Министерства обороны России.

Дмитрий, житель района : "С детства живу на Бауманской, очень люблю свой район и много о нем знаю. Я вообще увлекаюсь историей. Помню, в школе выиграл какой-то конкурс на знание нашего района. Никто из сверстников не знал, что такой Кукуй, да и со "старыми" и "новыми" кирхами они запутались".

