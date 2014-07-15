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Происшествия

15 июля 2014, 01:35

Басманный суд продлил арест мэру Рыбинска Ласточкину на три месяца

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Басманный суд Москвы. Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы в понедельник продлил до 15 октября срок заключения под стражей временно отстраненному от должности мэру Рыбинска Ярославской области Юрию Ласточкину, передает РАПСИ.

Ранее Рыбинский городской суд Ярославской области признал бывшего помощника Ласточкина Геннадия Телегина виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, взыскав так же штраф в размере 4 миллионов рублей.

По данным следствия, в июле 2013 года Ласточкин потребовал от директора одного из муниципальных предприятий взятку в размере 2 миллионов рублей, если тот хочет остаться руководителем. Деньги должны были передаваться через Телегина, говорится в материалах дела.

Дело мэра Рыбинска выделено в отдельное производство, он заключен под стражу и временно отстранен от должности. Защита Ласточкина утверждает, что дача взятки была провокацией.

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