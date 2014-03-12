Суд заочно арестовал лидера "Правого сектора" Яроша

Суд заочно арестовал лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша

Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера украинской националистической организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша, передает Агентство "Москва".

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Ранее Ярош был объявлен в международный розыск, ему уже предъявлено обвинение по статьям "Публичные призывы к экстремизму" и "публичные призывы к терроризму".

Об уголовном деле, заведенном в отношении лидера украинских националистов, стало известно 3 марта. Правда, тогда Ярош стал только фигурантом дела.

В настоящее время страница в социальной сети, где были размещены антироссийские призывы, заблокирована.