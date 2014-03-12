Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта 2014, 10:12

Происшествия

Суд заочно арестовал лидера "Правого сектора" Яроша

Суд заочно арестовал лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша

Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера украинской националистической организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша, передает Агентство "Москва".

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Ранее Ярош был объявлен в международный розыск, ему уже предъявлено обвинение по статьям "Публичные призывы к экстремизму" и "публичные призывы к терроризму".

Ссылки по теме


Об уголовном деле, заведенном в отношении лидера украинских националистов, стало известно 3 марта. Правда, тогда Ярош стал только фигурантом дела.

В настоящее время страница в социальной сети, где были размещены антироссийские призывы, заблокирована.

Басманный суд следствие заочный арест Дмитрий Ярош

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика