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Новости

11 июня 2017, 11:49

Следствие

СК попросит суд арестовать топ-менеджера "Роснано" Горькова

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет направил в Басманный суд ходатайство об аресте топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает "Интерфакс".

Заседание начнется в 12:30. По версии следствия, Андрей Горьков вопреки интересам компании с 2011 по 2013 годы размещал денежные средства в размере от 460 до 740 миллионов рублей в "Смоленском банке", причем делал он это под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

В декабре 2014 года банк лишился лицензии, а "Роснано" потеряла более 738 миллионов рублей. При этом накануне отзыва лицензии из кредитного учреждения вывели активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.

Андрея Горькова задержали после того, как он купил билет для вылета за рубеж. ТАСС уточняет, что ему уже предъявлено обвинение.

Басманный суд следствие аресты Роснано
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