СК попросит суд арестовать топ-менеджера "Роснано" Горькова

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Следственный комитет направил в Басманный суд ходатайство об аресте топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает "Интерфакс".

Заседание начнется в 12:30. По версии следствия, Андрей Горьков вопреки интересам компании с 2011 по 2013 годы размещал денежные средства в размере от 460 до 740 миллионов рублей в "Смоленском банке", причем делал он это под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

В декабре 2014 года банк лишился лицензии, а "Роснано" потеряла более 738 миллионов рублей. При этом накануне отзыва лицензии из кредитного учреждения вывели активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.

Андрея Горькова задержали после того, как он купил билет для вылета за рубеж. ТАСС уточняет, что ему уже предъявлено обвинение.