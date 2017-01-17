Рейтинг уходящего с поста Обамы оказался ниже, чем у супруги и вице-президента

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Социологи рассказали о рейтинге президента США Барака Обамы перед его уходом из Белого дома, сообщает сайт "Комсомольской правды". Рейтинг 44-го президента США, который уже 20 января покинет Белый дом, на данный момент составляет 58 процентов, что ниже планки, установленной в 1993 году Джорджем Бушем - старшим.

Результаты опроса института общественного мнения Gallup показали, что средний рейтинг по итогам двух президентских сроков Обамы составил 53 процента. Самый высокий показатель был в 2009 году, во время инаугурации Обамы — 78 процентов.

Ниже всего рейтинг Обамы упал спустя пять лет, после выборов в конгресс США – тогда видеть Обаму на посту президента хотели 42 процента американцев.

Опросы также показали, что рейтинги его жены и вице-президента Джо Байдена выше, чем у покидающего пост лидера – 68 и 60 процентов соответственно.

Барак Обама находился на своем посту в течение двух президентских сроков – оставаться в Белом доме дольше запрещает американское законодательство. Это негласное правило выполняли почти все американские президенты до Франклина Делано Рузвельта, который занимал "Овальный кабинет" трижды, и даже был избран на четвертый срок в 1944 году, однако в 1945 году скончался. После этого было принято решение законодательно ограничить право американского президента оставаться в Белом доме больше, чем на два президентских срока.

