Мишель и Барак Обама продали права на свои мемуары за 60 млн долларов

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель продали права на свои мемуары издательству Penguin Random House, сообщает "Мир 24" со ссылкой на The New York Times.

Есть данные, что сумма сделки может превышать 60 миллионов долларов, однако подтверждения этой информации пока нет.

Один миллион книг издательство собирается передать организациям, деятельность которых направлена на продвижение чтения среди детей. При этом Обама с супругой собираются пожертвовать часть вырученных средств на благотворительность.

Penguin Random House не раз издавал воспоминаний президентов. Например, в 2014 году издательство выкупило права на мемуары Билла Клинтона за 15 миллионов долларов.