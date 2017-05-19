ЦБ выявил отдельные случаи атаки вируса WannaCry на российские банки

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

ЦБ РФ обнаружил единичные случаи атаки вируса WannaCry на российские банки. Их последствия быстро устранили, сообщает РИА Новости.

Вирус-шифровальщик WannaCry атаковал компьютеры по всему миру 12 мая. За снятие блокировки злоумышленники требовали выкуп в биткоинах. Под удар попали устройства, пользователи которых не установили мартовское обновление для Windows. Это коснулось более 200 тысяч человек в 150 странах.

Самое большое число кибератак наблюдалось в России. О попытках взлома и заражения сообщили в Сбербанке, Минздраве, МЧС, РЖД и "Мегафоне".

Атаку случайно остановили в ходе эксперимента над поведением вредоносной программы.

Эксперты американской компании Symantec и российской "Лаборатории Касперского" предположили, что к случившемуся могли быть причастны хакеры из Северной Кореи.