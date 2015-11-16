Два столичных банка лишились лицензий

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России отозвал лицензии у двух столичных банков – "Город" и "Витязь". Лицензии отозваны в связи с потерей банками ликвидности, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, банк "Витязь" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, в результате проведенной переоценки активов кредитная организация полностью утратила собственный капитал.

Банк "Город" не создавал резервы на возможные потери по ссудам соразмерно принятым рискам. В связи с потерей ликвидности банк своевременно не исполнял обязательства перед кредиторами.

Данный банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 ноября 2015 года занимал 190-е место в банковской системе РФ. Другой банк с отозванной лицензией – "Витязь" – на 1 ноября текущего года занимал 462-е место в банковской системе РФ.

Напомним, что клиент разорившегося банка может получить по страховке до 1,4 миллиона рублей, при условии что кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Выплаты вкладчикам банков "Город" и "Витязь" начнутся не позднее 30 ноября. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков