Центробанк ожидает роста ВВП России в 2012 году на 3,5% - 4%

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк России ожидает роста ВВП в 2012 году на 3,5% - 4%, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев на заседании комитета Годсумы по бюджету.

"Я думаю, в этом году рост глобальной экономики вряд ли превысит 3%, а у лидеров, таких как КНР, снизится до 7%. У нас, наверное, будет между 3,5% и 4%", - цитирует Улюкаева РИА Новости.

По его словам, рост российской экономики в течение ближайших трех лет останется на этом же уровне или, возможно, чуть меньше.

Минэкономразвития прогнозирует рост российской экономики по итогам 2012 года на 3,5%.

Напомним, в 2011 году ВВП России вырос на 4,3%.