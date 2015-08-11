Банки группы "Лайф" ввели ограничения на выдачу наличных

Фото: ТАСС/Евгения Смолянская

Банки, входящие в финансовую группу "Лайф", ввели ограничение на выдачу наличных по картам в размере 15 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в одном из банков, указанное ограничение касается переводов в личном кабинете клиента. Пока неясно на какой срок введены ограничения. Также ничего не сообщается и о причинах.

Ограничения ввели ВУЗ-банк, Национальный банк сбережений, банк "Пойдем!", "Экспресс-волга", Газэнергобанк, банк "Солидарность" и Пробизнесбанк.

В Пробизнесбанке, который является головным банком в группе, 7 августа была введена временная администрация из Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Она проведет проверку финансового состояния банка.

Такая мера связана с нарушением банком ряда нормативов Банка России. В то же время не исключено, что в дальнейшем речь может идти о финансовом оздоровлении (то есть ухода от банкротства) Пробизнесбанка.

Отметим, что у группы есть подобный опыт. В 2008 году Пробизнесбанк совместно с АСВ "лечил" Газэнергобанк, а также лишенный в сентябре лицензии "Банк 24.ру". В начале прошлого года группа принимала участие в оздоровлении самарского банка "Солидарность".