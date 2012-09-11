Банковской картой можно будет расплатиться за проезд

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк Москвы совместно с Московским метрополитеном и ГУП "Мосгортранс" выпустил новую банковскую карту для проезда на все видах транспорта – "Мой проездной".

Картой можно оплатить проезд не только в наземном транспорте, но и в метро.

Количество поездок по карте не ограничено, также не ограничен и срок действия самой карты. Пользователь карты будет экономить на стоимости проезда – чем чаще в течение месяца он будет пользоваться картой, тем дешевле ему будет обходиться каждая поездка.

Списание денежных средств за оплату проезда осуществляется автоматически, один раз в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк Москвы.

Кроме того, с помощью карты можно будет оплачивать покупки.

Для использования карты достаточно поддерживать на ней положительный баланс, либо вовремя погашать возникающую задолженность.