Стоимость трассы Москва-Петербург соответствует проекту - "Автодор"

Компания "Автодор", строящая участок магистрали Москва – Санкт-Петербург, опровергла данные о превышении стоимости проекта на 6,6 миллиардов рублей. Об этом M24.ru сообщили в самой организации.

По мнению фирмы, стоимость проекта была утверждена в ценах III квартала 2010 года. При этом разница в 6,6 миллиардов рублей между начальной и конечной стоимостью стройки, на которую указывает Счетная палата – это сумма разницы цен 2010 года с ценами последующих лет.

"Все необходимые расчеты, подтверждающие эту позицию, были представлены на коллегии Счетной палаты председателем правления компании "Автодор" Сергеем Кельбахом", - отметили в пресс-службе.

Также в "Автодоре" не подтвердили информацию о низком проценте инвестиций – по данным компании, доля частных вложений превышает 10%, а не 2%, как сообщалось ранее.

При этом разночтения были обнаружены и в разнице трат на эксплуатацию и прибыли: Счетная палата объявила, что доход составит за 18 лет 34,7 миллиарда рублей против вложения в трассу 43,7 миллиардов рублей. В то же время прогнозируемый доход от сбора платы на этом участке, рассчитанный международными консультационными компаниями и приведенный "Автодором", составит 56,3 миллиарда рублей.

Напомним, Коллегия Счетной палаты России в ходе анализа строительства платного участка трассы Москва-Санкт-Петербург обнаружила превышение стоимости работ на 6,6 миллиарда рублей.

По данным аудиторов палаты, стоимость дороги на участке "258 - 334" километр превышена по сравнению со стоимостью, подтвержденной госэкспертизой. При этом один из аудиторов палаты узнал, что доля инвестиций в проекте составила всего 2%.

Кроме того, Счетная палата обнаружила, что проекту потребуются дополнительные вливания в размере 9 миллиардов рублей – за 18 лет на обслуживание будет потрачено 43,5 миллиарда рублей, а выручка от платы за проезд составит 34,7 миллиарда рублей.