Пять человек погибли при падении самолета в австралийском Мельбурне

Легкомоторный самолет рухнул на торговый центр в Австралии

Предварительной версией о причинах крушения самолета в Австралии стал отказ двигателей, передает телеканал "Москва 24". На борту судна находились пять человек, все они погибли.

Воздушное судно задело при падении припаркованные рядом с торговым центром машины и само здание. Возможно, среди посетителей также есть пострадавшие.

После крушения самолета произошел взрыв – сдетонировали баки с топливом.

Ранее сообщалось, что небольшой самолет марки "Бичкрафт Кинг Эйр 200" врезался в торговый центр возле аэропорта Эссендон неподалеку от Мельбурна (штат Виктория). Пострадавшее здание загорелось.

Воздушное судно выполняло рейс на остров Кинг.