Подрядчиков для капремонта домов выберут на открытом конкурсе

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В столице подготовлен порядок привлечения компаний для проведения капремонта. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил гендиректор московского городского фонда капремонта Артур Кескинов.

Как сообщает корреспондент M24.ru, подрядчиков для капремонта будут отбирать так же, как поставщиков продукции для государственных нужд, то есть в результате открытого конкурса. В целях безопасности для строительных фирм будет действовать еще и процедура предварительного отбора. Потенциальных подрядчиков проверят по следующим критериям:

наличие допусков и лицензий к определенным видам работ;

наличие минимального количества квалифицированного персонала, входящего в штат;

опыт выполнения строительных работ за последние 3 года;

отсутствие налоговой задолженности за прошедший год;

отсутствие за последние 3 года контрактов, расторгнутых по вине подрядчика;

отсутствие сведений о подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков.

Как узнать срок капремонта в своем доме

Напомним, в середине марта в столице был создан фонд капитального ремонта многоквартирных домов. В ближайшие два года планируется провести работы в 1945 домах и заменить более 6 тысяч лифтов.

Система полной оплаты капремонта собственниками квартир заработает в Москве в июле. Москвичи начнут делать ежемесячные взносы на обновление кровли, фасада, фундамента и инженерных коммуникаций многоквартирных домов.

Не позднее 1 июня жильцы должны определиться со способом накопления денег на ремонт дома. Можно либо самостоятельно откладывать средства на специальный счет, либо доверить хранение денег фонду капитального ремонта.

Решение принимается на общем собрании собственников большинством голосов. Если жители не выберут форму финансирования в установленный срок, их дом автоматически попадет в систему сбора средств на счете фонда.