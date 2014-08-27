В рамках нового киносезона в Artplay покажут "Убийство" Стэнли Кубрика

"Убийство". Фото: imdb.com

На территории Artplay открылся новый сезон Cinema Club. Каждую среду в пространстве творческого объединения Rodnya будут показывать и обсуждать актуальное кино.

В новом сезоне покажут классические нуар-фильмы, отобранные кинокритиком Максимом Эйдисом. Стоит отметить, что многие из современных режиссеров – Ридли Скотт, Фрэнсис Форд Коппола, братья Коэн, Квентин Тарантино, Крис Нолан – отдали дань уважения этому уникальному жанру в американском кино.

Так, сегодня, 27 августа покажут картину "Большой куш" ("Убийство") Стэнли Кубрика. классический фильм-ограбление 1956 года, снятый по одноименному роману Лайонела Уайта. В ленте присутствуют все традиционные атрибуты нуара: пессимистичный, даже циничный взгляд на мир, контрастное монохромное изображение, роковая изменница, обреченный главный герой. При этом Кубрик, как новатор, использовал в картине документальные материалы, съемки дальним планом и вне студии, а также хронологические смещения.

Ближайшие сеансы пройдут 3, 10, 17 и 24 сентября. На них покажут "Убийц" Роберта Сиодмака, "Леди из Шанхая" Орсона Уэллса, "Женщина в бегах" Айды Люпино, "Сладкий запах успеха" Александра Маккендрика соответственно.

Сбор гостей - в 20.00, начало показов - в 20.30.