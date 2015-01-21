На Art Weekend можно будет купить валентинки, игрушки и шарфы

Фото: art-weekend.ru

24 и 25 января в центре дизайна Artplay пройдет зимняя ярмарка Art Weekend. Здесь будут продавать теплые шарфы, шерстяные шапки, авторские украшения и керамику, игрушки, валентинки и многое другое.

Гости ярмарки смогут приобрести одежду, созданную молодыми талантливыми дизайнерами, а также красивые блокноты и открытки. Найдутся на стендах участников маркета и другие вещицы - сувениры, предметы декора.

Посетителей Art Weekend пригласят также на мастер-классы. Можно будет самостоятельно сделать серебряные кольца и кулоны (подробности и запись здесь). Самых маленьких гостей ярмарки научат создавать картины из цветного песка.

Прошлый Art Weekend прошел в октябре на дизайн-заводе "Флакон". На одной площадке собрались мастера хэндмейда и дизайнеры. Более 100 брендов и творческих мастерских представили свои изделия. На маркете можно было найти необычные украшения и аксессуары для волос, украшения из серебра ручной работы, кулоны из латуни, авторские аксессуары из натуральной кожи, блокноты ручной работы, броши, лавандовое саше и многое другое.

Вход на ярмарку свободный, часы работы - с 12.00 до 20.00.