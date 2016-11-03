Книжные художники со всего мира представят свои работы на Artplay

Книжная иллюстрация как произведение искусства

Дата: 4-6 ноября

Место: Artplay

Фото: https://www.facebook.com/berrywaterfest

Ради чего идти: Узнать о последних тенденциях в сфере книжной иллюстрации, посетить встречи с ведущими мастерами этой профессии, получить ценные советы по продвижению своих работ.

Что еще: На фестиваль "Морс" в Москве съедутся 140 представителей направления из разных стран, чтобы поделиться достижениями и перенять опыт. Профессионалы книжной иллюстрации прочитают лекции и проведут 40 мастер-классов, на которых расскажут о том, как стать иллюстратором, о разных техниках этого искусства.

Полную программу мероприятия можно найти на официальном сайте фестиваля.

Цена билета: 250 рублей