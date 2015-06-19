Армен Джигарханян уступил пост директора своего театра

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

Народный артист Армен Джигарханян принял решение сложить директорские полномочия и остаться в статусе президента театра. Руководство он возложил на Виталину Цымбалюк-Романовскую, до этого момента занимавшую должность заведующей музыкальной частью.

"Действительно, вчера на заседании совета директоров в департаменте культуры, моя кандидатура была утверждена на должность директора театра, – подтвердила Цымбалюк-Романовская через Facebook. – Я рассматриваю это назначение, как шанс исправить не самое лучшее положение в котором мы оказались в результате деятельности предыдущих уважаемых сотрудников.

Буду счастлива, если через год (я считаю этот период испытательным сроком), рейтинг и финансовое состояние Театра под руководством Армена Джигарханяна покажет новые результаты. Будущий юбилейный сезон мы откроем 10 сентября премьерой трагикомедии Григория Горина "Чума на оба ваши дома" (режиссер-постановщик – Сергей Виноградов, в ролях: Алексей Анненков, Анатолий Кот, Кирилл Анисимов, Оксана Голубева, Татьяна Мухина, Ибрагим Гагиев".

Виталина Цымбалюк-Романовская закончила Национальную музыкальную академию Украины им.П.И.Чайковского с красным дипломом. В Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна служит с 2008 года.