"Арену Химки" предлагают переименовать в "Этихад Арену"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футбольную "Арену Химки" могут переименовать в "Этихад Арена" после подписания спонсорского контракта между клубом и Etihad Airways. Об этом рассказал гендиректор "Химок" Тажутдин Качукаев, сообщает официальный сайт клуба.

По его словам, Etihad Airways увеличит спонсорскую помощь подмосковному клубу. В результате в течение двух лет будет рассмотрен вопрос о переименовании стадиона "Арена Химки" в "Этихад Арену".

В настоящее время "Химки" возглавляют турнирную таблицу в зоне "Запад" второго футбольного дивизиона России. Ближайший конкурент отстает от подмосковного коллектива на семь очков.

На "Арене Химки" проводят свои домашние матчи ЦСКА и "Динамо". Стадион армейцев будет введен в строй в будущем, а "бело-голубых" - в 2017 году.

Отметим, что домашний стадион "Манчестер Сити" называется "Этихад Стэдиум" по тем же соображениям. В России тоже были прецеденты: стадион московского "Спартака" получил название "Открытие Арена" после подписания соглашения между клубом и корпорацией "Открытие".