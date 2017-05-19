Кактус Лунного света расцветет в "Аптекарском огороде" в ночь на субботу

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Кактус Лунного света расцветет в "Аптекарском огороде" в ночь на 20 мая. Об этом сообщает пресс-секретарь ботанического сада МГУ Ольга Архипова.

Кактус Лунного света, или Гарризия Мартина, растет в Суккулентной оранжерее. Растение является ближайшим родственником другого суккулента – легендарной Царицы ночи. У кактуса огромные белые цветки диаметром до 20 сантиметров и изогнутые многометровые стебли. В ботсаду отметили, что это самый крупный экземпляр Гарризии в России.

Цветение кактуса продлится с 21.00 пятницы до 4:00 субботы. Всего за ночь распустятся семь бутонов Гарризии.

Кактус Лунного света произрастает в Южной Америке, Австралии, Африке и на Гавайях. Растение опыляется редким видом бражника, поэтому его цветки должны сильно благоухать и быть максимально заметными.

Примерно через 10 дней в ботсаду также расцветет крупноцветковая Царица ночи. Горожане смогут понаблюдать за ночным цветением растения. Для этого нужно обратиться в экскурсионное бюро сада.

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм отметил, что в "Аптекарском огороде" представлена самая большая коллекция Цариц ночи в России – 18 из 25 видов, известных науке.