Легендарная Черная орхидея расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела легендарная Черная орхидея, сообщает пресс-служба сада.

Посетители смогут увидеть ее на фестивале "Тропическая зима" в течение нескольких недель. "Уникальная орхидея настолько черная, что сливается с подставкой, покрашенной в тот же самый цвет", – говорится в сообщении.

Цветок обладает очень приятным пряно-сладким ароматом. Именно он вдохновил знаменитого модельера Тома Форда на создание одноименного аромата Black Orchid в 2006 году.

Черная орхидея – это гибрид Фредкларкеара, его создатель – известный гибридизатор из Калифорнии Фред Кларк, удостоившийся за нее многочисленных престижных наград. Более подробную информацию о цветке можно узнать на экскурсиях "Три века истории: живые свидетели" 10 и 11 марта.

Напомним, сейчас все желающие могут посетить VII фестиваль "Тропическая зима" в Аптекарском огороде, который продлится до 3 апреля.

Главные экземпляры фестиваля – Языки дьявола, или Аморфофаллусы коньяк, с запахом гнилого мяса, Огненная лилия, или Глориоза роскошная, пахучая орхидея Целогина пониклая, Дракула горгона, массово цветущие хищные Обезьяньи чаши, орхидея Акампе жесткая, опыляемая дождем, редкие Венерины башмачки, Клешни лобстера (Геликония прямая) и Муравьиный папоротник (Леканоптерис селебика).