26 октября 2016, 10:26

Технологии

Впервые за 15 лет Apple сообщила о падении выручки

Фото: Stringer/Zuma

Продажи корпорации Apple упали впервые за 15 лет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным финансовой отчетности компании, по итогам IV квартала 2016 финансового года выручка упала на 9 процентов – до 46,9 миллиарда долларов. Чистая прибыль уменьшилась на 19 процентов, до 9 миллиардов долларов.

Всего за IV квартал Apple продала 45,5 миллиона iPhone, что на 5 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 4,9 миллиона компьютеров Mac и 9,2 миллиона iPad, что меньше на 6 процентов.

Apple iPad бизнес iPhone отчеты прибыль финансовая отчетность жизнь в мире

Главное

