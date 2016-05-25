iPhone 7 будет иметь четыре динамика

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

iPhone 7 будет иметь новую расцветку и продвинутую аудиосистему, сообщают Дни.Ру.

Фотографию нового флагмана опубликовал итальянский производитель аксессуаров в техноблоге NowhereElse. На ней видно, что смартфон будет иметь четыре динамика. Две дополнительные решетки динамиков будут расположены на верхнем торце корпуса, как и у планшетов iPad Pro 12.9 и 9.7.

Также на снимке видно, что у телефона нет разъема для наушников, что подтверждает слухи об использовании Bluetooth-гарнитуры или разъема Lightning. Камера нового флагмана получит оптическую стабилизацию изображения.

Как сообщалось ранее, iPhone 7 будет иметь двойную камеру и универсальный магнитный разъем Smart Connector для подключения аксессуаров. Смартфон выпустят с объемом памяти в размере 16, 64 и 256 гигабайт.

Некоторые специалисты предполагали, что iPhone 7 будут поставлять вместе со стереодинамиками. Существует вероятность, что новая модель станет водонепроницаемой благодаря специальным материалам в оболочке устройства. Толщина смартфона будет приближена к размерам iPod Touch – 6,1 миллиметра.

В 2017 году iPhone будет отмечать десятилетие и, скорее всего, Apple выпустит к этому событию особенную модель смартфона. Поэтому телефоны 2016 года вряд ли будут иметь существенные отличия от своих предшественников.

Ожидается, что новые iPhone 7 Apple представит в сентябре нынешнего года, и до этого момента компания не будет подтверждать или опровергать подлинность фотографий.