Apple представит новый iPhone SE вечером 21 марта

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Вечером 21 марта компания Apple проведет презентацию новинок в штаб-квартире компании в Купертино (штат Калифорния). По мнению аналитиков, на встрече будут презентованы новые iPhone, в том числе и модель с меньшим экраном, чем в iPhone 6.

Руководитель проекта Hi-Tech Mail.Ru Дмитрий Рябинин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", чего ждать от новой модели.

"Есть большая вероятность, что он будет маленьким, потому что на это есть запрос рынка. По сути iPhone SE будет чем-то средним между дорогими "шестерками" и старым 5s. Это то, что нужно самой компании. Наметилась стагнация продаж iPhone, нужно что-то новое. Скорее всего модель будет небольшой, но с современной начинкой: актуальным процессором, хорошей камерой, в том числе с записью 4K, кроме технологии 3D Touch", – сказал он.

Эксперт добавил, что новая модель вряд ли будет дорогой. "По нашим прогнозам в зависимости от курса он будет стоить 35–40 тысяч рублей. И компания, скорее всего, снизит цены на старый 5s, который итак в России является самым популярным", – отметил он.

Ранее m24.ru сообщало, что Apple также покажет на презентации новую версию iPad Pro, но с меньшим экраном. Как ожидается, iPad Pro получит 9,7-дюймовый экран (у "старшего брата" он 12,9 дюйма). В остальном у Pro будут почти такие же функции, процессор A9X и увеличенный по сравнению с прошлым поколением объем оперативной памяти.

Для уменьшенного планшета Apple приготовила и особую версию клавиатуры Smart Keyboard. Цвета планшетов будут те же, что и у 12,9-дюймового устройства – серебристый, золотой и "серый космос". Стоимость пока не объявлена, но ожидается, что планшет будет ближе к линейке Air, нежели Pro.