Американец потребовал права жениться на пристрастившем его к порно ноутбуке

Фото: apple.com

Американец Крис Севье обратился в суд штата Техас с требованием разрешить ему жениться на ноутбуке Apple, сообщает Above the Law. Это уже вторая по счету попытка молодого человека узаконить свои отношения с гаджетом.

Впервые Севье потребовал разрешения жениться на ноутбуке через суд во Флориде. Севье объяснил в иске,что из-за отсутствия в гаджете Apple встроенной фильтрации порнографии он пристрастился ко взрослому кино. Историю своего "падения" молодой человек подробно изложил на 50-ти страницах. В заключении он добавил, что влюбился в порочный компьютер и после всего, что произошло между ними, хочет жениться. Несмотря на пыл истца, флоридский суд все-таки отказал ему в требовании.

Крис Севье оказался целеустремленным и верным. С аналогичным иском он обратился спустя год в суд Техаса. На этот раз он сократил историю своих отношений с компьютером до 30-ти страниц. Суд пока не вынес никакого решения.

Севье утверждает, что отклонивший его требование суд нарушает Конституцию США. Он считает, что если сексуальные меньшинства имеют право "вступать в брак с объектами своего влечения, не обладая соответствующей физиологией", то и он имеет право попытать счастья с ноутбуком.