В Apple устранили "ошибку 53" и попросили за нее прощения

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Корпорация Apple выпустила новую версию iOS 9.2.1, исправив, таким образом, ошибку, известную как "error 53", сообщает "Интерфакс". На сайте Apple появилась инструкция для тех, кто столкнулся с этой ошибкой. Так, владельцам смартфонов, у которых после обновления остается данная проблема, рекомендуется обратиться в службу поддержки. Apple извинились за этот инцидент.

Суть проблемы в том, что телефоны, которые были отремонтированы вне корпорации после обновления переставали работать.

Последнее обновление программного обеспечения iPhone 6 блокировало дальнейшее использование смартфона, если обнаруживало, что он был отремонтирован не в официальном представительстве корпорации Apple. Телефоны пользователей, которые ранее ремонтировали основную кнопку смартфона ("домой") вне официальных представительств Apple, переставали работать после установки последней на тот момент версии операционной системы, iOS 9.

Напомним, Reddit также обнаружили еще одну критическую ошибку в операционной системе iOS, которая выводит из строя устройства Apple.

Чтобы вызвать сбой, достаточно перевести на iPhone (или другом "яблочном" девайсе) дату и время. Для этого необходимо зайти в меню Настройки –> Основные –> Дата и время и поменять тумблер "Автоматически" в положение "Выключено". После этого выставить дату на 1 января 1970 года и перезагрузить устройство.

Как пишут пользователи Reddit, после этого гаджет нельзя вернуть к жизни даже через восстановление в режиме DFU (Device Firmware Update - режим обновления прошивки устройства).