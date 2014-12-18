Условно доступны: Как подорожали зарубежные товары из-за падения рубля

Фото: ТАСС/Максим Новиков

Часть известных зарубежных компаний, работающих в России, объявили о повышении цен на свою продукцию из-за падения курса рубля. О том, насколько подорожали иностранные товары, читайте в материале M24.ru.

Apple

Первой розничные цены 26 ноября повысила компания Apple. В среднем стоимость гаджетов увеличили на 25-27% в зависимости от модели.



"Вечер": В России подорожали IPhone

Стоит отметить, что с 17 декабря интернет-магазин Apple в России закрыт на обновление.

В тот же день стало известно о еще одной волне повышения цен на продукцию Apple. В частности, "Связной" и re:Store повысили цены на iPhone. Например, iPhone 6 с памятью 16 Гб вырос с 39 900 рублей до 49 990 рублей, с 64 ГБ - с 46 990 до 59 990 рублей, а со 128 ГБ - с 52 990 до 64 990 рублей.

iPhone 6 Plus с 16 гигабайтами памяти теперь стоит 59 990 рублей, модель с 64 гигабайтами памяти - 62 990 рублей, а со 128 гигабайтами - 69 990. Что касается планшетов Apple, то после нового подорожания они также прибавили в цене. Так Apple iPad Air 2 с 16 гигабайтами памяти вырос с 28 490 до 33 990 рублей, с 64 гигабайтами - с 33 990 до 40 490, а со 128 гигабайтами - с 39 990 до 46 990.

18 декабря на сайте re:Store цены вновь изменились. Теперь самая дешевая модель iPhone 6 обойдется в 54 990 рублей.

Lenovo, Acer и Huawei

Вслед за Apple повышение цен анонсировали производители компьютерной техники Lenovo, Acer и Huawei. Рост составит от 15% до 30%, за исключением уже привезенной в Россию техники. Lenovo поднимает цены на свои смартфоны на 20-30%. По словам генерального менеджера Lenovo в России, СНГ и Восточной Европе Глеба Мишина, резкого роста не будет. При этом подорожают только новые поставки. То же самое касается и цен на продукцию Acer. Уже привезенная партия останется по старым ценам, а вот стоимость новых ноутбуков вырастет на 15%.

Пересмотрели стоимость и нового смартфона компании Huawei. Если изначально планировалось установить на него официальную цену 24 999 рублей, то в итоге цену установили в 29 999 рублей.

IKEA

Затем о повышении цен в России из-за падения курса рубля объявил шведский производитель и продавец мебели IKEA.

В пресс-службе компании корреспонденту M24.ru сообщили, что IKEA вынуждена пересмотреть существующие цены в связи со значительным изменением валютного курса, роста цен на сырье для мебельного производства, а также роста транспортных тарифов, которые оказывают видимое влияние на финансовые результаты компании.

"На текущий момент мы разрабатываем план для реализации данного сценария. Мы делаем все возможное, чтобы эти вынужденные изменения в минимальной степени затронули наших покупателей", - отметили в пресс-службе.

При этом в компании добавили, что более 60 процентов продаваемых в магазинах IKEA товаров производится в России.

IKEA принадлежит 305 магазинов в 26 странах, в том числе 14 в России.

На российском сайте IKEA сообщается, что компания начинает постепенно изменять цены на ряд товаров. В компании отметили, что указанные на сайте цены в связи с этим могут отличаться от стоимости товаров в магазине.

Samsung

С 16 декабря цены на несколько гаджетов серии Galaxy повысила компания Samsung. Так рекомендованная розничная цена на смартфон Note 4 повысилась на 3 тысячи рублей - до 40 тысяч рублей. Планшет 10.5 Tab S с модулем LTE подорожал на 3 тысячи - до 30 тысяч рублей, а модификация, имеющая только Wi-Fi-модуль выросла до 25 тысяч рублей.

В пресс-службе компании сообщили, что повышение связано с резким ослаблением рубля по отношению к иностранной валюте. На остальные устройства Samsung цена пока сохраняется на прежнем уровне.

Cartier

Затем 17 декабря стало известно об увеличении цен в московских магазинах ювелирного бренда Cartier. Магазины ювелирной сети были закрыты в первой половине дня из-за пересмотра цен на продукцию. Отмечалось, что стоимость, например, кольца Trinity возросла до 125 тысяч рублей с первоначальной отметки в 78 тысяч.

Автомобили

Автосалоны, торгующие иномарками, также отреагировали на падение рубля повышением цен. Некоторые дилеры приостанавливают продажи, другие повышают цены и сокращают число кредитных программ.



Ряд автодилеров заморозил продажи в РФ из-за ослабления рубля - СМИ

В частности, официальный дилер автомобилей "Первый московский автоцентр" приостановил продажи машин Toyota и Mazda, сообщили M24.ru в компании. "С нового года цены на остальные модели, скорее всего, увеличатся на 20-30%", - добавил собеседник издания.

В автосалоне Armand-City, цены на автомобили выросли на 20-30%. Салон является официальным дилером концерна General Motors и представляет на российском рынке автомобили марок Cadillac, Opel, Chevrolet и Saab.

По словам аналитика "Инвесткафе" Михаила Кузьмина, сейчас из-за неустойчивой экономической ситуации дилеры просто не понимают, по какой цене нужно продавать поступившие иностранные автомобили. Кроме того, на состояние автомобильного рынка повлиял ажиотаж, возникший месяц назад.

"Тогда рубль начал стремительно падать, и многие покупатели решили быстро приобрести автомобили, пока есть возможность. В результате самые ходовые модели - кроссоверы и седаны - вообще исчезли из салонов. Так произошло с многими популярными марками: Mazda, Nissan, Toyota и другими", - пояснил Кузьмин.

По данным агентства "Автостат", в декабре в России подорожали машины 24 марок.

Лидером среди них стала Chevrolet, чьи машины выросли в цене от 8 до 15,3%. Следом идет китайская марка Great Wall (стоимость повысилась от 2 до 11,6%). Автомобили еще одного китайского производителя Changan подорожали в среднем на 10%. Его соотечественники, Chery планируют в зависимости от курса повысит цены на 10–15%. Минимальное повышением в декабре было зафиксировано у Kia (от 0,4 до 2,4%), Citroen (от 1,2 до 3,8%) и Renault (от 0,4 до 1,3%).

Напомним, что на фоне снижения цен на нефть, а также западных санкций, под которые Россия попала из-за событий на Украине, в течение последних месяцев произошло резкое падение курса рубля. С начал 2014 года доллар и евро подорожали почти в два раза.