Apple представила новые iPad, iMac и OS X Yosemite

Фото: apple.com

Компания Apple представила публике новые планшетные компьютеры iPad, моноблоки iMac и операционную систему OS X Yosemite.

iPad

По новой традиции, apple представила стразу два "планшетника" – iPad Air 2 и iPad mini 3. Новый Air стал на 18% тоньше своего предшественника, а его процессор — на 40% мощнее. Кроме того, у него улучшенная задняя камера, которая умеет снимать в режиме slo-mo.

Также в iPad добавили сканер отпечатка пальцев Touch ID и платежную систему Apple Pay, которую, кстати, поддержали около 500 банков.

Оба iPad'а доступны в трех цветах – сером, серебристом и золотом.

Фото: apple.com/

Кстати, пользователи увидели iPad раньше срока - компания опубликовала инструкции по использованию новых планшетников 15 октября.

IMac

Главное отличие новой версии моноблока iMac – в разрешении экрана, теперь он оснащен дисплеем Retina, который сами яблочники называют Retina 5K - 5120 на 2880 точек на 27 дюймах, что в четыре раза больше, чем у предыдущих версий.

Толщина корпуса осталась неизменной – пять миллиметров, однако iMac потребляет на 30% меньше энергии.

Фото: apple.com

Mac mini

"Бюджетная" версия компьютера Mac получила порт Thunderbolt 2, гибридный жесткий диск и процессоры Intel последней серии - 1,4 ГГц dual-core Intel i5, dual-core i5 процессор 2,6 ГГц, 2.8GHz dual-core i5 или 3.0GHz dual-core i7.

OS X Yosemite

Впервые ОС X Yosemite представили летом 2014 года, и с тех пор ее бета-версии установили на миллион компьютеров. Операционка позволяет совершать звонки через iPhone из встроенного приложения FaceTime.

Фото: apple.com

Кроме того, интерфейс ОС стал "плоским", как у iOS7.

Стоимость

iPad Air 2 без 3G будут стоить 24,5 тысячи рублей (с 16 гигабайтами), 29,5 тысячи рублей за 64 гигабайтную версию и 34,5 тысячи - за 128-гигабайтную. С модулем цена будет выше на 6,5 тысяч рублей.

iPad mini 3 обойдется в 19,5 тысячи, 24,5 тысячи 29,5 тысячи рублей соответственно за версию с Wi-Fi. Модели с 3G будут стоить также на 6,5 тысяч рублей дороже.

27-дюймовый iMac с дисплеем Retina 5K в минимальной комплектации обойдется в 125 тысяч рублей, а цена на Mac Mini начинается от 20 тысяч рублей.

Напомним, 9 сентября были презентованы iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Они тоньше своих предшественников: ширина устройств 6,9 мм и 7,1 мм. Для сравнения – толщина модели 5S составляет 7,9 мм. Диагональ экрана – 4,7 и 5,5 дюма. Разрешение дисплея – 1920 на 1080 пикселей для iPhone 6 Plus и 1334 на 750 пикселей для iPhone 6. В компании его назвали Retina HD.

Кроме того, на презентации показали Apple Watch, или "умные часы". С их помощью можно не только узнавать время, видеть свое местоположение, но и отправлять сообщения друзьям. Представлены часы в трех модификациях – Apple Watch, Apple Sport, Apple Watch Edition.