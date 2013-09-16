"Ъ - Деньги": Программа софинансирования пенсии близка к завершению

Фото: M24.ru

Конец прибавочной пенсии

До конца действия госпрограммы софинансирования пенсий осталось две недели. Предложение Минтруда продлить ее на год вряд ли встретит понимание правительства, которое планирует сокращать расходы бюджета. Да и граждан за пять лет так и не удалось убедить, что стопроцентная прибавка к накоплениям по программе софинасирования обеспечит им безбедную старость.

Два полюса мегаполиса

За кого голосовали бы жители Капотни, если бы их волновали проблемы, которые не дают покоя избирателям Гагаринского района? Чтобы найти, наконец, ответ на вопрос, как связаны бытие, сознание и голосование, корреспонденты "Денег" поехали посмотреть, как живут москвичи, которым нужны совершенно разные мэры.

Джон Донахью: Россия занимает первое место в списке развивающихся рынков, именно поэтому я здесь

17 сентября PayPal, крупнейшая в мире система онлайн-платежей, разрешит получать и выводить рубли. Мощный конкурент появится не только у "Яндекс.Денег", Qiwi и WebMoney. Расширит экспансию eBay, который обслуживается PayPal. Планами захвата российского рынка электронной коммерции президент eBay Inc. поделился с корреспондентами "Денег".

iPhone дешевым не бывает

Apple не разучилась удивлять — пожалуй, это главное впечатление от состоявшейся на прошлой неделе презентации новых iPhone. Вопреки прогнозам, компания не пошла в нишу дешевых Android-смартфонов.

Обгон на крутом винтаже

Вызывающе железный Honda CB1100 может показаться устаревшим разве что на фоне спортивных мотоциклов, укутанных в пластик от колес до руля. Его можно назвать винтажным, но никак не старомодным: ретро актуально донельзя. А самое удивительное то, что этот мощный старик способен задать жару многим современным спортбайкам.

Дело о суперворах

133 млн долларов стоили драгоценности, похищенные Джеком Маклином за несколько лет воровского промысла. Маклина недаром прозвали Супервором — он в совершенстве овладел искусством взлома и заметания следов. Подобных мастеров воровского дела, конечно, мало, но наверняка больше, чем ловит полиция,— многие из них уходят от наказания и навсегда остаются в тени. Некоторыми движет тяга к приключениям, другие мстят обществу, третьи хотят что-то доказать себе. Хотя главный двигатель, разумеется — жажда наживы.

