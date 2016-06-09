Сегодня в СМИ: падение авторынка и список опасных соцобъектов

Фото: m24.ru
Больницы и поликлиники накажут рублем за некачественную помощь
Больницы и поликлиники предлагают штрафовать на суммы до 300 тысяч рублей за отказ в бесплатной медпомощи по полисам ОМС и нарушение порядка ее оказания, а врачей - за выписанные не по инструкциям лекарства и анализы, сообщает "Коммерсантъ".
Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ, которое так предлагает бороться с низким качеством медицинских услуг в стране. Без штрафов за неправильно установленный диагноз и запрета на занятие медицинской деятельностью законопроект пациента не защитит, считают эксперты.
Планируется увеличить штрафы за нарушения на зебре
По поручению президента Владимира Путина МВД подготовило поправки к КоАП, ужесточающие наказание для водителей, не уступающих дорогу пешеходам. Максимальный штраф будет увеличен с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей, сообщает "Коммерсантъ".
В Госдуме говорят, что необходимо подумать и об усилении ответственности для пешеходов, которые, как правило, ПДД знают очень плохо.
Падение российского авторынка в мае ускорилось
Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей за май 2016 года упали на 14,5 процентов год к году до 107 665 штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишут "Ведомости".
Тогда как в апреле продано на 8,5 процентов меньше, чем за тот же месяц 2015 года, – 121 272 машины. При этом месяц к месяцу майские продажи в этом году снизились еще сильнее – на 19 процентов (годом ранее только на 6 процентов), хотя еще в апреле по сравнению с мартом падение составляло лишь 3,5 процентов.
"Дочка" "Ростеха" создала защищенную платформу для обмена сообщениями
Компания "РТ-информ" 9 июня представит защищенный мессенджер для компаний и госструктур. О готовности поучаствовать в разработке подобного мессенджера для госорганов ранее заявляли в Mail.Ru Group, пишет РБК.
"РТ-информ" (входит в ГК "Ростех") представит собственный мессенджер для компаний и госструктур на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая состоится 9 июня в Иннополисе, говорится в официальном сообщении компании.
Разработанный мессенджер поддерживает обмен сообщениями, групповые чаты, аудио- и видеозвонки, конференции, а также различные инструменты для организации рабочего процесса, например передачу файлов.
Госдума смягчила требования к новостным агрегаторам
Госдума одобрила во втором чтении (проголосовало 333 депутата) нашумевшие поправки, которые должны были приравнять крупные новостные агрегаторы к СМИ. Однако представителям интернет-индустрии при поддержке Минкомсвязи удалось добиться серьезного смягчения закона и отложить его вступление примерно на полгода, сообщает "Российская газета".
Депутаты пошли на уступки, ведь если бы поправки прошли в первоначальном виде, Яндекс, Google и другие крупнейшие игроки рынка могли бы попросту закрыть свои новостные сервисы.
"Черный список" опасных соцобъектов появится в конце июня
Так называемые "черные списки" социально значимых объектов страны могут появиться на сайте МЧС России уже в конце этого месяца. Такую дату назвали корреспонденту "Российской газеты" в департаменте надзорной и профилактической деятельности МЧС.
Напомним, на недавнем селекторном совещании, посвященном пожарной безопасности, министр Владимир Пучков поручил сформировать единые списки тех социально значимых объектов, которые систематически нарушают нормы пожарной безопасности.
В "черные списки" не попадут автоматически все ветхие здания. Речь идет именно о нарушителях, точнее даже, о злостных нарушителях, которые раз за разом не устраняют выявленные у них пожарными инспекторами нарушения.
Верховный суд запретил заочно составлять протоколы на водителей, скрывшихся с места аварии
Верховный суд России запретил заочно составлять протоколы на водителей, которые покинули место дорожно-транспортного происшествия, пишет "Российская газета".
Человека надо сначала найти и уже в его присутствии зафиксировать нарушение. Подобную правовую позицию Верховный суд страны выразил в ходе рассмотрения конкретного дела.
Apple может в судебном порядке ввозить в Россию запчасти для ремонта iPhone
Басманный суд Москвы зарегистрировал иск Дмитрия Петрова к ирландской Apple Distribution International, российскому представительству Apple "Эппл рус", его реселлеру re:Store (входит в Inventive Retail Group) и компании "Эджастерс про", пишут "Ведомости".
Apple нарушает российский закон о защите прав потребителей, говорится в иске Петрова. Изготовитель, в частности, должен обеспечивать поставку запчастей для ремонта в течение всего срока службы продукции, а срок службы iPhone – пять лет.
Apple дискриминирует российских покупателей, считает истец, ведь в других странах, в частности в США, он поставляет дисплеи в ремонтные мастерские и замена значительно дешевле, чем обмен сломанного iPhone на новый в России.