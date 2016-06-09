Сегодня в СМИ: падение авторынка и список опасных соцобъектов

Фото: m24.ru

Больницы и поликлиники накажут рублем за некачественную помощь

Больницы и поликлиники предлагают штрафовать на суммы до 300 тысяч рублей за отказ в бесплатной медпомощи по полисам ОМС и нарушение порядка ее оказания, а врачей - за выписанные не по инструкциям лекарства и анализы, сообщает "Коммерсантъ".

Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ, которое так предлагает бороться с низким качеством медицинских услуг в стране. Без штрафов за неправильно установленный диагноз и запрета на занятие медицинской деятельностью законопроект пациента не защитит, считают эксперты.

Планируется увеличить штрафы за нарушения на зебре

По поручению президента Владимира Путина МВД подготовило поправки к КоАП, ужесточающие наказание для водителей, не уступающих дорогу пешеходам. Максимальный штраф будет увеличен с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей, сообщает "Коммерсантъ".

В Госдуме говорят, что необходимо подумать и об усилении ответственности для пешеходов, которые, как правило, ПДД знают очень плохо.

Падение российского авторынка в мае ускорилось

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей за май 2016 года упали на 14,5 процентов год к году до 107 665 штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишут "Ведомости".

Тогда как в апреле продано на 8,5 процентов меньше, чем за тот же месяц 2015 года, – 121 272 машины. При этом месяц к месяцу майские продажи в этом году снизились еще сильнее – на 19 процентов (годом ранее только на 6 процентов), хотя еще в апреле по сравнению с мартом падение составляло лишь 3,5 процентов.

"Дочка" "Ростеха" создала защищенную платформу для обмена сообщениями

Компания "РТ-информ" 9 июня представит защищенный мессенджер для компаний и госструктур. О готовности поучаствовать в разработке подобного мессенджера для госорганов ранее заявляли в Mail.Ru Group, пишет РБК.

"РТ-информ" (входит в ГК "Ростех") представит собственный мессенджер для компаний и госструктур на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая состоится 9 июня в Иннополисе, говорится в официальном сообщении компании.

Разработанный мессенджер поддерживает обмен сообщениями, групповые чаты, аудио- и видеозвонки, конференции, а также различные инструменты для организации рабочего процесса, например передачу файлов.

Госдума смягчила требования к новостным агрегаторам

Госдума одобрила во втором чтении (проголосовало 333 депутата) нашумевшие поправки, которые должны были приравнять крупные новостные агрегаторы к СМИ. Однако представителям интернет-индустрии при поддержке Минкомсвязи удалось добиться серьезного смягчения закона и отложить его вступление примерно на полгода, сообщает "Российская газета".

Депутаты пошли на уступки, ведь если бы поправки прошли в первоначальном виде, Яндекс, Google и другие крупнейшие игроки рынка могли бы попросту закрыть свои новостные сервисы.

"Черный список" опасных соцобъектов появится в конце июня

Так называемые "черные списки" социально значимых объектов страны могут появиться на сайте МЧС России уже в конце этого месяца. Такую дату назвали корреспонденту "Российской газеты" в департаменте надзорной и профилактической деятельности МЧС.

Напомним, на недавнем селекторном совещании, посвященном пожарной безопасности, министр Владимир Пучков поручил сформировать единые списки тех социально значимых объектов, которые систематически нарушают нормы пожарной безопасности.

В "черные списки" не попадут автоматически все ветхие здания. Речь идет именно о нарушителях, точнее даже, о злостных нарушителях, которые раз за разом не устраняют выявленные у них пожарными инспекторами нарушения.

Верховный суд запретил заочно составлять протоколы на водителей, скрывшихся с места аварии

Верховный суд России запретил заочно составлять протоколы на водителей, которые покинули место дорожно-транспортного происшествия, пишет "Российская газета".

Человека надо сначала найти и уже в его присутствии зафиксировать нарушение. Подобную правовую позицию Верховный суд страны выразил в ходе рассмотрения конкретного дела.

Apple может в судебном порядке ввозить в Россию запчасти для ремонта iPhone

Басманный суд Москвы зарегистрировал иск Дмитрия Петрова к ирландской Apple Distribution International, российскому представительству Apple "Эппл рус", его реселлеру re:Store (входит в Inventive Retail Group) и компании "Эджастерс про", пишут "Ведомости".

Apple нарушает российский закон о защите прав потребителей, говорится в иске Петрова. Изготовитель, в частности, должен обеспечивать поставку запчастей для ремонта в течение всего срока службы продукции, а срок службы iPhone – пять лет.

Apple дискриминирует российских покупателей, считает истец, ведь в других странах, в частности в США, он поставляет дисплеи в ремонтные мастерские и замена значительно дешевле, чем обмен сломанного iPhone на новый в России.