"РБК Daily": Stream заработает на детях

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания Stream создала приложение на iPad для просмотра мультфильмов. Отечественные и зарубежные картины можно будет смотреть за 129 рублей в месяц.

Сервис онлайн-видео Stream начал торговать лицензионным контентом для детей, запустив приложение в AppStore. Установив его, пользователь получит доступ к одной тысяче мультфильмов и детских сериалов. "Пока мультфильмы можно смотреть только через интернет, в будущем появится функция их закачки в память устройства", – цитирует сообщение Stream РБК Daily.

Приложение можно скачать бесплатно с возможностью просмотра 10 картин, но для неограниченного просмотра необходимо оплатить подписку стоимостью 129 рублей в месяц. Лицензионные отчисления оператора правообладателям мультфильмов колеблются от 30% до 70%. Ежедневно около 100 пользователей iPad устанавливают приложение.

Рейтинг, выставленный Apple приложению "Stream детям", составляет 4+. Это минимальное возрастное ограничение в App Store. Сервис доступен только на территории России и в ближайшие несколько месяцев будет работать на iPhone, Android и SmartTV.

