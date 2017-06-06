Форма поиска по сайту

06 июня 2017, 12:25

Google и Apple признали самыми дорогими брендами в мире

Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook оказались на вершине списка 100 самых дорогих мировых брендов. Рейтинг The BrandZ Global Top 100 составили британские WPP и Kantar Millward Brown.

Специалисты отмечают, что выручка самых дорогих компаний составляет четверть доходов всех 100 предприятий списка. Общая стоимость брендов, попавших в рейтинг, выросла в этом году на восемь процентов – с 3,4 триллиона долларов в 2016 году до 3,6 триллиона долларов в этом.

Исследователи в ходе опроса узнали мнение трех миллионов покупателей по всему миру об их отношении к 120 тысячам брендов. Аналитики также учитывали финансовые и бизнес-показатели компаний.

