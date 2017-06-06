Apple представила новую модель iPad Pro

Фото: ТАСС/Li Muzi

Целый ряд новинок продемонстрировала корпорация Apple на конференции разработчиков программного обеспечения Apple в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), сообщается на сайте компании.

Новый планшетный компьютер iPad Pro с улучшенным процессором будет иметь 10,5-дюймовый экран Retina и 12-ти мегапиксельную камеру. Цены за новый iPad Pro модели с 64 гигабайтами памяти будут начинаться с 649 долларов.

Помимо этого корпорация представила новый смарт-динамик HomePod,который будет выполнять функции домашнего помощника. Новинка реагирует на голос и выполняет запросы. Его стоимость составила 349 долларов.

Apple также анонсировала самый мощный настольный компьютер iMac Pro. Он появится в продаже к декабрю этого года. Компьютер оснащен процессором Xeon, дисплеем Retina с разрешением 5К. Его цена начинается от 4999 долларов.