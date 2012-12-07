Форма поиска по сайту

07 декабря 2012, 11:45

В театре "АпАРТе" покажут спектакль "С любимыми не расставайтесь"

Фото: ИТАР-ТАСС

В театре "АпАРТе" под руководством Андрея Любимова 8 декабря покажут спектакль "С любимыми не расставайтесь". Он создан по одноименной пьесе Александра Володина, написанной в начале 70-х годов прошлого века.

Спектакль пройдет в Театральном доме "Старый Арбат" в Филипповском переулке. Он длится 75 минут, начало – в 20:00. Билеты можно приобрести по цене от 200 до 800 рублей.

"Узнаваемый стиль спектакля – золотые семидесятые с их простодушной модой и наивно-зажигательной музыкой первых ВИА – как улыбка вечного гения, который говорил: "Я всегда себя чувствую человеком из очереди, одним из тысяч и тысяч" – и остался уникальным", – говорится в статье-анонсе на сайте театра.

Спектакль появился на основе дипломной работы студентов ВТУ им. Щепкина. Молодые актеры отличаются непосредственностью и трогательностью игры.

Отметим, что через несколько лет после публикации пьесы она была экранизирована режиссером Павлом Арсеновым. Главные роли в фильме сыграли Александр Абдулов и Ирина Алферова.

