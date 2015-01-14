Депутаты Госдумы Сидякин и Савченко пропали в Антарктиде

Александр Сидякин. Фото: sidyak.in

Двое депутатов Госдумы – Александр Сидякин и Олег Савченко – пропали в Антарктиде, сообщил в Twitter представитель первого думца.

По данным помощника Сидякина, депутаты не вышли на связь. Ранее сообщалось, что они планируют подняться на пик Винсона.

Александр Сидякин – зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Известен как инициатор законопроекта о некоммерческих организациях – иностранных агентах и соавтор законопроекта об ужесточении наказаний за участие в несогласованных митингах.

Добавим, что подъем на пик Винсона для Сидякина – не первое восхождение: он уже забирался на Эльбрус, Килиманджаро и Казбек.

Олег Савченко – член комитета ГД по промышленности.