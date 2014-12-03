Форма поиска по сайту

03 декабря 2014, 10:19

В мире

Общественную жизнь Англии представят в Музее декоративно-прикладного искусства

"Афиша": Искусствоведы расскажут о феноменах общественной жизни Англии

В рамках лектория "Альтернативная Англия", который идет в Музее декоративно-прикладного искусства, историки, кураторы и искусствоведы расскажут, как с течением времени трансформировались традиционно английские феномены общественной жизни, сообщает телеканал "Москва 24".

Лекцию "От гвоздя до гвоздя" 4 декабря прочтет куратор выставки "Непревзойденный Веджвуд", кандидат искусствоведения Галина Андреева.

Она расскажет о создателе фарфора для английской королевы.

Начало в 18.00.

Лекцию "Сладость и свет" 11 декабря проведет историк моды, ведущий сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Ольга Вайнштейн.

Эксперт расскажет об эстетических принципах английской культуры второй половины XVIII - начала XIX века.

Начало в 18.00.

Вход на лекции свободный.

Как отметили в Музее декоративно-прикладного искусства, лекции пройдут в рамках выставки "Непревзойденный Веджвуд".

На выставке представлено около 500 предметов: керамика фирмы Веджвуд, ювелирные изделия, образцы мебели, костюмы, живопись и графика XVIII–XIX веков.

