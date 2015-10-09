Приложение для музыки "ВКонтакте" воровало данные пользователей

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили масштабную операцию по хищению данных пользователей соцсети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба компании.

Кража информации осуществлялась через приложение для прослушивания музыки, размещенное в магазине Google Play. Как выяснили специалисты, программа содержала вредоносный код, но пользователи не догадывались об этом, поскольку приложение работало исправно.

По оценкам "Лаборатории", жертвами могли стать сотни тысяч пользователей Android-устройств преимущественно из России.

Администрация соцсети "Вконтакте" отключила загрузку MP3-файлов

Недавно вирус поразил некоторые популярные игры для платформы Android. Троян под названием Mapin преодолел защиту Google и внедрился в Candy Crash, Temple Run, Subway Surfers и Plants Vs. Zombies 2.

После установки зараженной игры Mapin выжидает 24 часа и предлагает установить якобы обновления для платформы. На самом же деле пользователь дает вредоносному коду права администратора.