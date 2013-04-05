Социальная сеть Facebook представила свой смартфон

Марк Цукерберг. Фото: ИТАР-ТАСС

У социальной сети Facebook появился свой телефон – основатель компании Марк Цукерберг представил смартфон под управлением ОС Android.

На гаджет First, созданный HTC, установлена оболочка Facebook Home, заменяющая домашний экран смартфона. С ее помощью можно общаться в чате, просматривать новости и звонить пользователям социальной сети.

Первые адаптированные для Facebook смартфоны появились еще в 2011 году: HTC выпустила ChaCha и Salsa. У них была отдельная кнопка на корпусе, предоставляющая доступ к функциям социальной сети, сообщает газета "Ведомости".

По мнению аналитика Informa Telecom & Media Бетана Кейси, Facebook еще не готов к конкуренции на рынке мобильных устройств, но ему необходимо выпустить базовую реализацию, чтобы показать своим партнерам возможности нового поколения приложений соцсети с функцией социального поиска.