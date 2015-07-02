Дополнительная секунда вызвала сбой в работе Android и Twitter

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Дополнительная секунда, введенная в ночь на 1 июля для корректировки астрономического времени с атомарным, вызвала сбой в работе нескольких сервисов, сообщает The Telegraph.

Например, соцсеть Twitter не могла правильно отображать время публикации сообщений, а у пользователей Android смартфоны в неправильное время перевели дату на 1 июля. Также лишняя секунда помешала работе Instagram и Amazon – в ночь на 1 июля cервисы не работали около 40 минут.

При этом сбой в Amazon, который объяснили проблемами с подключением, потянул за собой несколько тысяч веб-сервисов, которые используют мощности Amazon Web Services.

От дополнительной секунды "досталось" и радиостанции Beats 1, которую Apple запустила в iOS 8.4.

Впрочем, в 2012 году, когда лишнюю секунду вводили в последний раз, последствия были более масштабными: сбой возник в системах Mozilla, Foursquare и LinkedIn. Также проблемы в работе наблюдались операционных системах Linux и в программах, написанных на Java.

Необходимость в координации времени на часах с реальным, связанным с восходами и закатами, возникает из-за того, что Земля постепенно замедляет свое вращение, а сутки удлиняются.

За реальной продолжительностью суток следят как отдельные ученые, так и специально созданная организация – Международная служба вращения Земли IERS (International Earth Rotation Service). Она располагается в Париже. Эта организация время от времени распоряжается продлевать сутки, обычно всего на секунду.

Первое такое "продление" произошло в 1972 году. С тех пор "перевод стрелок" осуществлялся 25 раз. Примечательно, что в 1972 году стрелки переводили сразу два раза – 30 июня и 31 декабря. Считается, что сейчас сутки длятся 86400,002 секунды. Постепенно из этих сотых долей набегает целая секунда.

Что касается торможения вращения Земли, то одни считают причиной Луну, которая тормозит планету своей гравитацией. Другие упоминают атмосферу, третьи – океанические течения. Существует гипотеза, что Земля постепенно становится больше, вероятно, за счет миллионов тонн космической пыли.