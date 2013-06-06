В столице открылась мемориальная доска Андрею Вознесенскому

Фото: ИТАР-ТАСС

У входа в главный подъезд знаменитой высотки на Котельнической открылась мемориальная доска поэту, прозаику и публицисту Андрею Вознесенскому. В этом доме Андрей Андреевич прожил 44 года - с 1966-го по 2010 год.

Авторами памятника литератору стали скульптор, действительный Член Российской Академии художеств, Михаил Дронов и архитектор Михаил Крихели - профессор Московского Архитектурного института, который в свое время - в 1957 году - окончил и сам Вознесенский. На церемонии открытия доски с барельефом присутствовали поэт Юрий Кублановский, дирижер Владимир Спиваков, актер и кинорежиссер Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников и вдова поэта - писатель Зоя Богуславская.

Фото: kultura.mos.ru

Андрей Вознесенский родился в Москве 12 мая 1933 года. Он начал писать стихи еще в школе, в шестом классе познакомился с Борисом Пастернаком: тот прочел ранние стихи молодого литератора и пригласил его в гости.

Тексты автора впервые появились в печати в 1958 году. Дебютный сборник "Мозаика", изданный во Владимире, подвергся резкой критике властей. Однако позже поэт получил широкое признание.

Его перу принадлежат два десятка сборников прозы и стихов, по поэме Вознесенского в Ленкоме поставили рок-оперу "Юнона и Авось", его тексты легли в основу многих популярных песен, среди которых знаменитая "Миллион алых роз".