Семьям погибших членов экипажа Ил-76 заплатят по миллиону рублей

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Родственникам членов экипажа Ил-76, погибших в авиакатастрофе в Иркутской области, заплатят по миллиону рублей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона, где жили восемь из 10 спасателей, выразил соболезнования родным и близким погибших. Выплатить компенсации он поручил блоку соцзащиты подмосковных властей, а организацией траурных мероприятий по его указанию займется зампредседателя правительства Дмитрий Пестов.

Память членов экипажа самолета МЧС почтили минутой молчания

Самолет Ил-76 МЧС России потерпел крушение утром в пятницу в ходе тушения лесного пожара на территории Качугского района Иркутской области. На борту находились 10 членов экипажа, все они погибли.

Обломки воздушного судна были обнаружены в ночь на воскресенье. В настоящее время на месте работают следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Сообщается, что условия видимости в пожароопасном районе не были идеальными. По предварительным данным, самолет попал в волну горячего воздуха, облетая пожар, в результате чего врезался в сопку.

На месте крушения воздушного судна уже был обнаружен один из бортовых самописцев.