На продуктовые мега-рынки под Москвой придут инвесторы из регионов

Фото: ИТАР-ТАСС

Первыми на оптовые кластеры под Москвой начнут работать инвесторы из регионов. По словам и.о. заммэра по вопросам экономической политики Андрея Шаронова, столичные власти уже договорились с поставщиками из Нижнего Новгорода.

Также в этом году к ним планируется добавить Тамбовскую, Калужскую, Рязанскую и Смоленскую области. Сейчас с ними ведутся переговоры. Пока сотрудничество с ними проходит в рамках региональных ярмарок, а после их будут привлекать в качестве арендаторов оптового кластера, пишут "Известия".

Ранее столичные власти определились с тремя площадками, где будут построены продуктово-логистические центры, аналогичные французскому рынку Rungis. Одна из площадок находится в Молжаниново, вторая - на Киевском шоссе, а третья – на Симферопольском.

Предполагалось, что у каждого такого мега-рынка будет своя специализация. Так, в Молжаниново будут торговать импортными продуктами, поступающими из портов Санкт-Петербурга и Финляндии. Рынок в Новой Москве будет ориентирован на продовольствие, поступающее в город из южных регионов России и Украины.

По мнению городских властей, создание оптовых рынков приведет к снижению наценки на продукты, и цены в столичных магазинах могут снизиться.

При этом инвестировать в создание агропромышленного комплекса будут сами предприниматели. Город поможет им только в строительстве необходимой инфраструктуры, в организации подъездов и дополнительных развязок.