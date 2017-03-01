Андрей Кончаловский снимет фильм об итальянском скульпторе Микеланджело

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Андрей Кончаловский планирует создание фильма об итальянском скульпторе Микеланджело, сообщает ТАСС.

В июле режиссер отправится в Италию, чтобы определиться с натурой, а уже в августе начнется производство картины. По словам режиссера, основные действия фильма будут разворачиваться на мраморных карьерах, где работал легендарный скульптор, которого считают одним из титанов Возрождения наряду с Леонардо да Винчи и Рафаэлем.

Новый фильм Кончаловский будет делать совместно с итальянскими коллегами, но продюсированием картины займутся в основном российские кинокомпании. "Большая часть денег будет от спонсоров из России, – пояснил режиссер.

Кто из актеров примет участие в проекте, и что именно ляжет в основу сюжета, – Кончаловский не рассказал, объяснив, что он очень суеверен и не будет раскрывать карты до начала работы.