29 марта 2016, 13:20

Мэр Москвы

В столице осталось снести 120 пятиэтажек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице осталось демонтировать 120 ветхих пятиэтажек. Об этом заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, передает пресс-служба ведомства.

"Программа по сносу домов первого периода индустриального домостроения продолжается. На сегодняшний день осталось снести 120 домов, общей площадью 456,7 тысяч квадратных метров", – сказал А.Бочкарев.

Сейчас специалисты приступили к сносу дома № 68 на проспекте Вернадского. Площадь пятиэтажки составляет 3,3 тысячи квадратных метров.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось демонтировать аварийные дома "сносимых" серий, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Под эту категорию попали некоторые категории домов, построенные в конце пятидесятых и шестидесятых годах.

Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2017 году. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Сегодня старые дома сносят в рамках государственной программы "Жилище". Всего по ней планируется ликвидировать 1722 пятиэтажки. В Центральном, Южном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена. Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров.

